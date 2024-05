¡Lo contó todo! Ely Yutronic rompió su silencio tras distanciamiento de Paco Bazán: ¿Qué dijo?

¡No se quedó callada! Ely Yutronic y Paco Bazán venían haciendo una buena dupla al momento de dar pase desde el final de "ATV Noticias, Edición Central" hasta el inicio de "El Deportivo en otra cancha". Sin embargo, tras un informe de Magaly Medina, en el cual se exponía el pasado inédito de la nacida en Chile, la mágica amistad entre ambos se desvaneció y los pases entre programas quedaron en nada. Mucho se especuló sobre este distanciamiento y por eso, la presentadora decidió romper su silencio, luego de que el exarquero de Universitario señalara que no es su amiga y que no la conoce.

¿Qué había dicho Paco Bazán?

Paco Bazán, conocido conductor de "El Deportivo" de ATV, ha salido a defenderse tras la controversia con Ely Yutronic, afirmando que está afectado tanto personal como profesionalmente. Durante una reciente entrevista, Bazán explicó cómo esta situación ha impactado su vida.

Paco Bazán sorprendió al revelar lo mucho que le ha afectado la situación con Ely Yutronic. "No quiero hablar porque tengo primero que conversar en mi canal. Hay muchos temas pendientes con muchas áreas porque sinceramente yo he sido muy golpeado de esto de una manera injusta. Es un tema serio, no es broma. Lo que pasa es que yo soy un caballero y no hablo cosas que no se tienen que hablar. Estoy mortificado, obviamente, elijo el silencio. Si no tienes que decir para bien o para mal, mejor no digas nada", dijo el exfutbolista de Universitario.

El conductor de televisión dejó claro que no tiene una relación cercana con Ely Yutronic y que todo ha sido un malentendido. "Ahí va el tema, ¿De qué amistad hablan? (¿Hubo amistad?) No, ¿Cómo puedes ser amigo de una persona que no conoces?" , dijo en su canal de YouTube, Con Señal TV. Bazán insistió en que primero debe discutir el tema con su canal, ya que su imagen ha sido seriamente afectada.

Parece que no está todo bien entre los conductores nocturnos de ATV. Luego del reportaje sobre Ely Yutronic en #MagalyTVLaFirme parece que la tensión entre ella, Magaly y Paco Bazán creció. Este último mencionó en su podcast: "he salido muy golpeado de una manera injusta". 👇🏼 pic.twitter.com/tTnLcdieGM — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 16, 2024

¿Qué respondió Ely Yutronic?

Todas estas declaraciones llegaron a oídos de la conductora de "ATV Noticias, Edición Central", quien vio vulnerada su "amistad" con Paco Bazán luego del informe sobre su pasado que expuso Magaly Medina. En una entrevista con un medio de comunicación, la presentadora chilena decidió romper su silencio y respondió con todo.

"No ha sucedido nada entre nosotros", señaló en un primer momento, para luego señalar que si ya no se dan el tan mencionado "pase" de programa en programa, es por orden estricta de la producción de su programa.

"Esto del enlace obedece a una decisión de la producción, no tengo nada que ver, solo acato órdenes. No estoy para controversias con ninguna persona, menos con mis compañeros de trabajo", indicó Ely Yutronic.

Para finalizar, la sureña descartó tajantemente tener algún problema con Paco Bazán o Magaly Medina o cualquier otro integrante de ATV. "Jamás, quiero aclarar que no estoy incómoda con él ni con nadie. Respeto los comentarios de las otras personas, yo sigo adelante, sin mirar atrás, menos al costado. Además, no tomo como personales los comentarios sobre mí", señaló Ely Yutronic.