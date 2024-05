Magaly Medina criticó duramente a Gisela Valcárcel por no reconocer el trabajo de 'Giselo': "Es mezquina"

Las discrepancias entre Magaly Medina y Gisela Valcárcel continúan. En esta oportunidad, la conductora de ATV hizo referencia a una reciente transmisión en vivo realizada por su colega en las redes sociales, donde elogió a Brunella Horna, Janet Barboza y a su hija Ethel Pozo.

Sin embargo, para la conductora de Magaly TV: La Firme, fue injusto que en ningún momento se hiciera mención de Edson Dávila, quien también es conductor de 'América hoy'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Magaly Medina arremete contra Gisela Valcárcel

La conductora de 'Magaly TV, la firme' criticó abiertamente las recientes declaraciones de Gisela Valcárcel, quien en su cuenta de Instagram se refirió al programa 'América hoy' luego de las múltiples críticas recibidas. La popular 'Señito' elogió a las conductoras Brunella, Ethel y Janet, pero no reconoció el trabajo de Edson Dávila en absoluto.

"Yo creo que Ethel es una gran comunicadora y no lo digo desde otro plano que no sea mirarla con atención. Más allá de llevar mi sangre, es una gran comunicadora, al igual que Janet. Creo que Brunella tiene una sensibilidad para llegar a nosotros. Hablo de las tres porque son casi columnas vertebrales (del programa), también creo que van a tener detractores", dijo Gisela en sus redes sociales.

"Gisela es muy mezquina con Edson, quien empezó como bailarín e imitándola a ella en su programa, porque a él no lo menciona. Ella dice que la columna vertebral del programa son Brunella Horna, Janet Barboza y su hija Ethel Pozo, quien heredó todo su disfuerzo. Y qué me dices de alguien que aporta espontaneidad, chispa y humor, aunque sea troleando, lo que es la parte más divertida de las mañanas", sentenció la conductora de ATV.

Le echa flores a Edson Dávila

En un momento posterior del programa, Magaly Medina, en una actitud poco común, elogió abiertamente el desempeño del popular 'Giselo' en el programa matutino de América TV, resaltando las diversas cualidades que aporta el bailarín para hacer más entretenido el formato producido por GV Producciones.

Asimismo, compartió la opinión del público, que en varias ocasiones ha expresado mensajes positivos sobre la actuación de Edson Dávila en pantalla y lo considera un pilar del programa magazine. "Dale con desconocer a quien realmente ha sido señalado por la mayoría de nosotros, incluso le he dedicado informes completos porque me ha parecido siempre una persona que aporta con su humor, es rápido, agudo", empezó diciendo.

"Entonces, le sale así no más todo lo que hay que tener en un programa en vivo. Y justamente es lo que la mayoría de personas, al menos las que ven ese programa, aprecian. Es un poco miserable de su parte no reconocerlo. El único que tiene talento por desarrollar, porque es como un diamante en bruto, es 'Giselo'. Y no lo digo muy a menudo para que no se desubique, pero es lo que a mí me parece", agregó Magaly Medina.