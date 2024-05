Paco Bazán afectado por polémica con Ely Yutronic: "He sido muy golpeado"

Paco Bazán ha expresado su descontento y preocupación por la reciente controversia con Ely Yutronic. La situación, que ha escalado rápidamente, lo ha dejado afectado tanto a nivel personal como profesional. Durante una reciente entrevista, Bazán reveló cómo esta polémica ha impactado su vida.

Paco Bazán afectado por coqueteos con Ely Yutronic

Paco Bazán, conocido conductor de "El Deportivo" de ATV, ha salido a defenderse tras la controversia con Ely Yutronic, afirmando que está afectado tanto personal como profesionalmente. Durante una reciente entrevista, Bazán explicó cómo esta situación ha impactado su vida.

Paco Bazán sorprendió al revelar lo mucho que le ha afectado la situación con Ely Yutronic. "No quiero hablar porque tengo primero que conversar en mi canal. Hay muchos temas pendientes con muchas áreas porque sinceramente yo he sido muy golpeado de esto de una manera injusta. Es un tema serio, no es broma. Lo que pasa es que yo soy un caballero y no hablo cosas que no se tienen que hablar. Estoy mortificado, obviamente, elijo el silencio. Si no tienes que decir para bien o para mal, mejor no digas nada", dijo el exfutbolista.

Ataques en redes sociales. Bazán también comentó que ha recibido muchos ataques en redes sociales debido a esta controversia. "Han habido muchas que han generado que a mí -literal- me saquen la mierd... en redes sociales, estén afectando a mi familia, estén afectando las publicaciones que hago con marcas comerciales, que estén afectando otros centros de trabajo. Gente enferma, gente que se compra un cuento y no es justo. Me pusieron al medio o me puse al medio de una situación que es increíble. Mantengo mi silencio", añadió.

Multiplica por cero amistad con Ely

El conductor de televisión dejó claro que no tiene una relación cercana con Ely Yutronic y que todo ha sido un malentendido. "Ahí va el tema, ¿De qué amistad hablan? (¿Hubo amistad?) No, ¿Cómo puedes ser amigo de una persona que no conoces?", dijo en su canal de YouTube, Con Señal TV. Bazán insistió en que primero debe discutir el tema con su canal, ya que su imagen ha sido seriamente afectada.

Paco Bazán también mencionó que tomará medidas dentro de su canal, ATV, debido a cómo ha sido afectado por esta situación. "Primero tengo que conversar con el canal de muchos temas con áreas porque yo he salido muy golpeado de esto. Lo que pasa es que yo soy un caballero y no hablo de cosas que no se tienen que hablar, están afectando mis publicaciones, de gente enferma, que se compra un cuento y no es justo. Me pusieron al medio o me puse al medio de una situación que es increíble. Mantengo mi silencio", comentó Bazán.

Paco Bazán se encuentra en medio de una tormenta mediática que ha afectado su vida de diversas maneras. Con ataques en redes sociales y su imagen profesional en juego, Bazán ha decidido mantenerse en silencio y tratar el asunto con su canal. La situación entre él y Ely Yutronic sigue siendo un tema candente, y solo el tiempo dirá cómo se resolverá este conflicto.