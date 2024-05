"Qué bonito es": Tula Rodríguez estaría nuevamente enamorada y esta PRUEBA la delataría

¿Le llegó el amor? Tula Rodríguez no ha encontrado, ni siquiera buscado, pareja desde que falleció Javier Carmona. La muerte de su esposo fue un duro golpe para la conductora de televisión quien, cada vez que puede, lo recuerda con mucho cariño. Debido al inmenso amor que le tenía al exgerente, la también actriz señaló en más de una ocasión que el amor es una puerta cerrada para ella, por lo cual, recientemente causó gran revuelo al, aparentemente, demostrar todo lo contrario. En sus redes sociales, la popular "Peludita" dejó entrever que habría encontrado nuevamente el amor y esta contundente prueba la delataría.

¿Tula Rodríguez nuevamente enamorada?

Hace unos años, la muerte de Javier Carmona enlutó a todo "Chollywood". La más afectada, por obvias razones, fue Tula Rodríguez, esposa del gerente de televisión. Desde ese momento, el amor fue una puerta que la conductora cerró por completo e incluso, en algún momento, confesó que de vez en cuando "le tiran maíz", pero ella no hace caso a esto.

Sin embargo, como en el amor y en el corazón uno no manda, las cosas habrían dado un giro totalmente radical. Recientemente, en sus redes sociales, Tula Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores al entonar a viva voz "Nunca Cambies", una salsa romántica cantada por la "Octava Dimensión".

La exconductora de América Televisión paró la canción en un momento y se animó a mandar un mensaje para todas las personas enamoradas. Lo sorprendente es que también da a entender que se encontraría nuevamente ilusionada. ¿Le llegó el amor?

"Qué bonito es cuando conocemos a alguien y nos ponemos bonitas... pero queremos ser otras. Si alguien no te quiere como eres o te quiere cambiar, sal de ahí hermana. Si eres loca, así te amó al inicio por qué te quiere cambiar ahora, si eres tranqui, sé cómo eres. Y el que viene a tu vida si no viene a sumar, no queremos paquete", afirmó Tula Rodríguez.

Tula Rodriguez en su Instagram

¿Quiere salir embarazada?

Hace unas semanas, Tula Rodríguez compartió mediante sus redes sociales cómo pasaba sus días al lado de sus amigos. En sus historias, se pudo ver que se reencontró con Marianita, con quien compartió espacio en "En Boca de Todos".

Aprovechando la visita de su excompañera en América Televisión, Tula Rodríguez se mostró recontra "chocha" con el hijo de Marianita. Ante esto, la popular "Peludita" no dudó en tomarse una fotografía con el bebé, demostrando la gran ternura y amor que le tiene al menor.

Sin embargo, el detalle que más llamó la atención fue que consultó abiertamente a sus seguidores si debería volver a ser madre, generando incluso una encuesta en su cuenta de Instagram. "¿Será que debo tener otro bebé?" , fue lo que escribió con la posibilidad de que sus fanáticos le respondan sí o no.

Luego de este emotivo momento, Tula Rodríguez compartió una conversación con una de sus mejores amigas, Pilar Arana. La amiga de la conductora no dudó en trolear a la figura de América Televisión y le dejó un sugerente mensaje. "Primero cac** a ver si te sale. Ya te he dicho que no eres la Virgen María, así que practica, no me hagas renegar", se lee en el mensaje. ¿Tula Rodríguez está enamorada y se animará a tener otro hijo luego de 15 años?