¡Lo enterró! Flavia Laos manda CONTUNDENTE mensaje a Austin Palao tras coincidir en estreno de canción

¡Se la mandó! Flavia Laos está en boca de todos en las últimas horas debido a su gran cercanía con Nicola Porcella. Ambos han sido captados pasando una "noche divertida" y los rumores de un posible romance se han empezado a disparar. Sin embargo, esto no es lo único por lo que ha hecho noticia, ya que, por coincidencias de la vida, Austin Palao estrenó su nueva canción, en la cual tiene como protagonista a Flor Ortolá, el mismo día en el que la rubia hizo lo propia en la colaboración que tuvo con Matías Ochoa. Esto desató toda una ola de comentarios en redes sociales, por lo cual, la exchica reality de Patricio Parodi puso "paños fríos" mandando un CONTUNDENTE MENSAJE a su expareja.

Flavia Laos manda "chiquita" a Austin Palao

Si las coincidencias existen, esto lo debe saber muy bien Flavia Laos y Austin Palao. Ambos tuvieron una de las relaciones más sonadas hace unos meses en "Chollywood", sin embargo, sorprendieron a todos al anunciar su separación. Si bien los cuestionamientos en torno a su romance estaban a la orden del día, el hecho de que ambos no hayan dado detalle alguna de su ruptura, hizo que se creen más de una teoría al respecto.

En las últimas horas ambos nuevamente son protagonistas, pero esta vez por una "odiosa coincidencia". La exintegrante de "Esto es Guerra" anunció hace un mes el estreno de su canción en colaboración con Matías Ochoa, la cual se llama "Portarnos Mal". En este punto, muchos de sus seguidores especularon sobre un posible romance entre ambos, pero fue descartado por los protagonistas en mención.

Sin embargo, el último 10 de mayo no fue la única artista peruana que lanzó su canción. Austin Palao, su expareja, hizo lo propio con su estreno de "La Reina", donde coincidentemente tiene como protagonista de su videoclip a Flor Ortolá, exintegrante de "Esto es Guerra" con quien fue visto chapando en una discoteca.

Este hecho colmó la paciencia de los seguidores de Flavia Laos y esta vez fue la propia rubia quien puso "paños fríos" a la situación, sin desaprovechar la oportunidad de mandarle una "chiquita" a su expareja.

"Yo anuncié mi lanzamiento un mes antes, entonces no es que yo lo hice por estrategia, será casualidad ¿no?", dijo la cantante, dando a entender que el estreno de su canción sí fue planeado, pero no habría sido el caso con el tema de Austin Palao.

¿Es la protagonista de la portada del disco de Austin?

Otro tema que causó gran revuelo fue la portada del disco del hermano de Said Palao. En su canción "Mi Reina", se puede ver como protagonista a una chica con los ojos muy idénticos a los de Flavia Laos. Incluso, la letra de la canción haría pensar que el sencillo del ex "Esto es Guerra" está inspirado en la rubia.

Ante las especulaciones, Flavia Laos no quiso ahondar en detalles y, por el contrario, espera que pronto dejen de vincularla con Austin Palao porque es un tema que para ella ya quedó en el pasado.

"No quiero opinar, no quiero hablar de él, es una etapa cerrada en mi vida. Yo lo anuncié (la canción) en todas mis redes, no es un secreto. Es difícil que me saque esa mochila de encima pero ya suéltenme", expresó Flavia Laos sobre las constantes preguntas sobre Austin Palao.