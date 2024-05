¿La "parchó"? Alex Béjar cuenta cuál fue la reacción de su padre tras ampay con Franco Cabrera

¡Habló el suegro! Alex Béjar, conocida por su papel de "Laia" en "Al Fondo Hay Sitio", ha participado en producciones internacionales de Netflix y Amazon, tales como "Elite" y "Culpa Mía", entre otras. Su nombre es conocido a nivel Europa en el mundo de la actuación, por lo cual, su llegada a la popular serie peruana causó todo un revuelo. Incluso, en los últimos días fue protagonista de un ampay por las cámaras de "Amor y Fuego" donde se le ve "chapando" apasionadamente con Franco Cabrera. Pese a que no quiso declarar en un primer momento, recientemente lo hizo en el programa de YouTube "Enkhestan", donde incluso reveló cuál fue la reacción de su padre al enterarse de las imágenes.

Las luces de la farándula peruana brillaron con un nuevo chisme este fin de semana en el evento 'Cochinola', donde Franco Cabrera, conocido actor y expareja de Ethel Pozo, fue captado en pleno romance con la actriz española Alex Béjar. El video, que ya circula en las redes, muestra a ambos disfrutando de la música y compartiendo más que unos simples pasos de baile.

Según las imágenes difundidas por Instarándula, Cabrera y Béjar no solo bailaron juntos sino que también intercambiaron besos apasionados, confirmación de que entre ellos hay algo más que amistad. Esto se notó ya que el actor estuvo muy cariñoso con la joven en 'Cochinola'.

El encuentro entre Cabrera y Béjar ocurrió después de que ambos asistieran al concierto en el distrito de Chorrillos. Según las imágenes, la pareja se mostró muy unida y no dudaron en mostrar su afecto en público. Pasaron un apasionado momento de diversión, pero ninguno ha comentado algo al respecto.

¿Qué le dijo su padre tras el sonado ampay?

Las imágenes propagadas por "Amor y Fuego" causaron todo un revuelo en el mundo de "Chollywood". Muchos usuarios, a manera de broma y chacota, vacilaban a Alex Béjar por "chapar" con Franco Cabrera, argumentando que ella está para "mejores opciones" que el ex de Ethel Pozo.

Sin embargo, tras el beso en "Cochinola", ninguno de los dos quiso dar detalles al respecto, por lo menos hasta hace unos días. Alex Béjar fue invitada al programa de YouTube "Enkhestan" y por primera vez se animó a dar mayores detalles de su primer ampay en la farándula peruana.

"Que te puedo decir, lo que ha salido en la prensa. Me divertí mucho... y sí decían un ampay y yo no sabía que era un ampay. Luego me di cuenta de que es cuando se chapan dos personas que tienen pareja y están haciendo algo mal. Realmente, no fue un ampay porque ambos estábamos solteros", explicó.