Bryan Torres responde comunicado de Samahara Lobatón: "Seguiré hablando de mi bebé"

Bryan Torres respondió a través de un comunicado, el de Samahara Lobatón, en donde lo acusó de mentir sobre su relación. El artista defendió su versión y afirmó que seguirá hablando de su hijo.

Todo comenzó cuando Samahara Lobatón rompió su silencio en redes sociales, acusando a Bryan Torres de dar falsas declaraciones sobre su relación. Ella exigió que el cantante se retractara y dejara de mencionar su nombre en los medios. En respuesta, Bryan usó su cuenta de Instagram para defenderse.

Bryan Torres negó haber mentido y explicó que siempre ha mantenido una relación cordial con Samahara por el bienestar de su bebé. "Hasta el día de hoy siempre dije y me sigo manteniendo en mi posición y afirmando mis declaraciones. Es que andamos bien porque ambos estamos enfocados solo en el bebé", afirmó.

Bryan Torres se pronuncia en redes

El cantante también aprovechó para aclarar los rumores sobre los gastos económicos relacionados con su hijo. "Por mi lado, como caballero cumpliendo con lo que se me ha pedido en gastos hasta el día de hoy y de conocimiento también las tienen muchas personas cercanas a ambos", señaló Bryan.

Aunque Samahara pidió que Bryan dejara de mencionarla, él aseguró que no hablará más de su situación sentimental, pero sí seguirá hablando de su bebé. "Lo que sí no tocaré más es sobre mi situación sentimental. Ya lo aclaré en algún momento y listo. Ahora a seguir enfocado en mi carrera musical. Seguiré hablando de mi bebé y de mi hija las veces que amerite de cómo anda, cómo están con videos, fotos, etc. Más show de mi vida personal, no verán", concluyó el cantante.

El comunicado de Samahara Lobatón

En el extenso comunicado, Samahara Lobatón usó sus redes sociales para agradecer los programas de televisión por las invitaciones, pero aclaró que no dará entrevistas y mantendrá todo en privado. "Respecto a mi estado de salud debo precisar que no brindaré ninguna entrevista, manteniéndolo en privado dentro de mi esfera familiar", indicó.

Comunicado de Samahara

Además, Samahara fue enfática al pedirle a Bryan Torres que no la mencionara más. "Respecto a las declaraciones del señor Bryan Torres, será él mismo quien en su oportunidad deberá aclarar sus declaraciones falsas que viene realizando ante diversos programas de televisión", escribió. "Haciéndole un pedido al señor Bryan Torres de que no vuelva a mencionarme en ninguna de sus declaraciones o entrevistas que venga brindando a los medios de comunicación", añadió.

Motivos de la separación. En una entrevista anterior, Bryan reveló que su relación con Samahara terminó por incompatibilidad de caracteres y no por una tercera persona. "Esto no se ha terminado por una tercera persona, simplemente por incompatibilidad de caracteres. No lo supimos manejar y ya", sostuvo Bryan.

La situación entre Bryan Torres y Samahara Lobatón ha generado mucha atención mediática. Mientras Bryan se enfoca en su carrera musical y en ser un buen padre, Samahara ha decidido mantener su vida personal en privado. Solo el tiempo dirá si ambos logran encontrar una manera de llevar una relación cordial por el bien de su hijo.