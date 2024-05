¡Renovado! Robotín presume su nuevo estilo de vida tras padecer de diabetes

Alan Castillo mejor conocido como Robotín brindó una exclusiva entrevista al programa de Magaly TV La Firme para presentar su nuevo estilo de vida luego de haber estado delicado de salud tras afrontar la enfermedad de diabetes que por poco y amenaza su vida.

El comediante agradeció el apoyo de todas las personas que se han preocupado por él y en especial de su madre quién ha sido su principal soporte para superar este momento difícil en su vida personal.

Una nueva oportunidad

El muy querido Robotín reapareció en el programa de Magaly TV La Firme y presentó su nuevo hogar y a una nueva compañía que esta vez velará por su salud evitando cualquier descuido de parte del artista.

Alan Castillo hace algunos meses tuvo que afrontar un grave estado de salud luego de que la diabetes que hace tiempo ha sido diagnosticado le provocaran fuertes problemas físicos qué le impedían continuar con sus presentaciones.

Afortunadamente el comediante logró salir de esa situación difícil y ahora contó que se acaba de mudar a una casa en comas con cuatro habitaciones en la que puede tener espacio para sus videos que publica en redes y lo más importante que puede compartir su día a día al lado de su madre.

Doña Nélida madre de Robotín acaba de llegar a Lima para poder vivir con su hijo y es que ambos padecen de diabetes por lo que han decidido cuidar y priorizar su alimentación para así tener un mejor estilo de vida que les permita realizar sus actividades diarias sin ningún problema.

Asimismo la progenitora de Robotín aprovechó para opinar sobre su expareja Robotina a quien al parecer le habría caído muy bien.

"La Robotina le conocí cuando fue a Trujillo a mi cumpleaños me cayó bien", dijo Doña Nélida.

Él muy querido personaje de Robotín se mostró bastante optimista con recuperar su buena salud y qué mejor que de la mano de su madre quien se encarga de mantener sano su hijo para que pueda seguir sacando adelante a los pequeños que tuvo con su expareja.

Actualmente, Robotín se encuentra soltero enfocado en sus proyectos personales lejos de escándalos y priorizando en llevar una buena alimentación para no tener más problemas que le impidan salir adelante.

Robotín fue dado de alta tras 12 días hospitalizado: "Estuve a un paso del pie diabético"

Alan Castillo, popularmente conocido como Robotín, compartió una buena noticia mediante sus redes sociales. El artista cómico abandonó el hospital donde se encontraba en cama desde hace 12 días y podrá continuar su tratamiento contra la diabetes en su casa, con los cuidados respectivos de por medio.

"Después de 12 días hospitalizado hoy me voy a casita para seguir el tratamiento vía oral (pastillas) y con insulina diaria por un buen tiempo, estaré unos días en reposo y luego a seguir trabajando como siempre ", señaló en el inicio del extenso comunicado que posteó en su cuenta de Instagram.

Además, señaló que estuvo a un paso del pie diabético, por lo cual destacó el buen cuidado en la alimentación que deberá tener desde ahora. Así, el ex de Robotina agradeció a sus seguidores por las muestras de cariño y también mandó un contundente mensaje para las "falsas amistades".