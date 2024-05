¡Chapa esa flor 'Gato'! Melissa Paredes se casará por bienes separados: "De los errores se aprende"

Melissa Paredes no pudo con su genio ir aseveró que a pesar de encontrarse emocionada por su próxima boda con Anthony Aranda aprendió una gran lección en el pasado por lo que esta vez se casara con bienes separados.

La actriz viene terminando con todos los preparativos para su matrimonio que al parecer se daría en agosto de este año con el bailarín Anthony Aranda ambos se encuentran felices y emocionados de vivir este día especial en sus vidas.

Le mando su chiquita al "Gato" Cuba

Melissa Paredes y Anthony Aranda fueron invitados especiales en el programa de mande quien mande donde pudieron brindar detalles sobre su próximo matrimonio al parecer en el mes de agosto.

Durante la entrevista que le hacía María Pía Copello la actriz no dudó en mandarle una chiquita a su ex esposo Rodrigo Cuba.

De acuerdo a la recordada estrella de ojitos hechiceros afirmó que su próximo matrimonio con Anthony Aranda se realizará pero con bienes separados.

"Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices", dijo Paredes.

Queda claro que estas declaraciones fueron una indirecta para el padre de su hija con quien se separó en medio de escándalos y ahora quedaron en el recuerdo.

Por el lado de Anthony recalcó que coincide con la decisión de Melissa para evitar cualquier problema en el futuro. Cómo se sabe Melisa y Anthony se casarán en el mes de agosto y dentro de poco no han descartado agrandar la familia con un varoncito.

Como lo indicó Melissa su matrimonio no será televisado ya que se realizará en estricto privado con sus familiares y amigos más cercanos pues prefieren no hacer de este día especial para los dos un show mediático.

Melissa Paredes y Anthony Aranda no invitarán a Rodrigo Cuba a su boda

Melissa Paredes y Anthony Aranda están emocionados por su próxima boda en agosto, pero han dejado claro que Rodrigo Cuba y su pareja, Ale Venturo, no estarán invitados. La pareja reveló detalles de su esperado matrimonio en el programa "Mande quien mande" (MQM), sorprendiendo a todos con su decisión.

Melissa Paredes y Anthony Aranda aparecieron en MQM para hablar sobre su boda, que se celebrará en agosto de este año. Aunque inicialmente tenían otra fecha en mente, decidieron adelantar la ceremonia. "Nosotros dijimos que vamos a invitar a amigos cercanos y familia, por ende, no creo", explicó Anthony Aranda cuando se le preguntó si invitarían a Rodrigo Cuba.





Melissa Paredes apoyó la decisión de su novio, aclarando que no tiene problemas en invitar a su exesposo, pero la boda es para familiares y amigos cercanos. "Yo no tendría problema en invitarlos, pero obviamente es amigos cercanos y familia, por ese motivo, no", dijo la actriz.

Detalles del matrimonio. La boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda se llevará a cabo en un lugar campestre con aproximadamente 180 invitados. Durante la entrevista, revelaron que solo invitarán a familiares y amigos cercanos. Ni Rodrigo Cuba ni Ale Venturo están en la lista de invitados.

Melissa también reveló que se casará por bienes separados, aprendiendo de su experiencia anterior. "Uno de los errores aprende. Y la lección es por algo, bienes separados, cuentas separadas y todos felices. Un beso a mi abogado que está viendo todo esto", comentó la actriz.