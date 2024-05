Guadalupe Farfán, July de AFHS, comenta cómo utiliza su fama en redes: "Trato de ayudar a las personas"

¡Agradecida con sus fans! Guadalupe Farfán, conocida por su papel de July en la popular serie "Al fondo hay sitio", está usando su fama en redes sociales para inspirar a sus seguidores. En una reciente entrevista, la actriz reveló cómo aprovecha su popularidad para ayudar a la gente a cumplir sus sueños y cómo ha formado una familia en el set de la serie.

Guadalupe Farfán habla sobre AFHS y el cariño del público

"Me siento feliz por el éxito que está consiguiendo la serie, sobre todo por la trama de la historia que está muy interesante", comentó Guadalupe Farfán con entusiasmo. La actriz no puede estar más contenta con la acogida que ha tenido la serie y su personaje.

Guadalupe confesó que siente el amor del público y cómo estos se preocupan por su personaje. "Es lindo sentir el cariño del público y se toman en serio lo que sucede con mi personaje. Incluso, me escriben por interno y me dicen que tenga cuidado con Laia (Alex Béjar), lo tomo con gracia", dijo entre risas.

Desde que se unió al elenco de "Al fondo hay sitio", la vida de Guadalupe ha cambiado por completo. "Mi vida cambió bastante, me acostumbré a un montón de cosas. Pero ahora estoy tranquila y contenta con lo que se viene", reveló, mostrando su satisfacción con los logros obtenidos.

Farfán también habló sobre la buena relación que tiene con sus compañeros de trabajo. "Acá todos somos amigos, llevamos una buena convivencia entre todos y eso se refleja en las pantallas", afirmó, destacando la armonía que existe entre los actores de la serie.

El poder de las redes sociales

Guadalupe es muy activa en las redes sociales y utiliza estas plataformas para conectar con sus seguidores. "Las redes sociales son un medio de comunicación y expresión de las personas, ahí puedo conectarme con la comunidad que me sigue. Me gusta que me conozcan como soy", explicó.

La actriz se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos de sus seguidores. "Trato de ayudar a las personas. Siempre les digo que la vida puede ser un poco complicada, pero mientras confíes en ti mismo y estés seguro de alcanzar las cosas que te propongas podrás salir adelante", afirmó, mostrando su compromiso con su audiencia.

@guadalupefarfanc Lo mejor de ser actriz es poder aprender de tus personajes. Yo he tenido que aprender algunas cosas de enfermería, pero estoy segura que si en otra vida hubiera sido enfermera, hubiera estudiado en el Instituto @Instituto Arzobispo Loayza ♬ sonido original - Guadalupe farfan

Guadalupe Farfán no solo brilla en la pantalla, sino también en las redes sociales, donde motiva y ayuda a sus seguidores a superar sus desafíos y alcanzar sus sueños. Su papel en "Al fondo hay sitio" y su interacción con los fans la han convertido en una figura muy querida y respetada.