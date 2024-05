Anahí de Cárdenas y los problemas sexuales que tuvo a causa del cáncer de mama

Anahí de Cárdenas atravesó un diagnostico de cáncer de mama que en un primer momento la llevó a cuestionar toda su vida empezando por su situación sentimental con Elías Maya.

La actriz reveló detalles de los efectos secundarios que atravesó a raíz de su enfermedad perjudicando su vida sexual con su pareja, afortunadamente Maya lejos de alejarse de Anahí fue su principal soporte para que la ella pudiera hacerle frente a su condición.

Efectos secundarios

Anahí de Cárdenas se encuentra en su mejor momento y es que la reconocida actriz viene llevando a cabo una obra teatral llamada 'F*ck Cáncer' en donde cuenta detalles de los episodios que vivió desde su diagnostico de cáncer de mama.

Sin embargo, en una entrevista la artista reveló los problemas que tuvo en la intimidad a causa de su tratamiento contra el cáncer, enfermedad que logró vencer con mucha paciencia y con el amor de su familia.

Como se recuerda Anahí confesó que el proceso de quimioterapias fue muy difícil lo que la llevó en algún momento evaluar la idea de dejarlo todo, sin embargo, la actriz contó su experiencia venciendo la enfermedad junto a su pareja Elías Maya.

La actriz Anahí de Cárdenas tuvo una entrevista para el canal de YouTube de Romina Castro y se sinceró sobre los problemas que atravesó tras ser inducida a la menopausia para vencer el cáncer:

"La menopausia para mí fue bastante desagradable y la parte con la que más sufrí fue con el dolor articular, me dolían mucho las manos, los tobillos, las rodillas y bueno, la parte del deseo sexual y la lubricación", contó.

"Por casi 2 años cada 4 meses me ponía un chip de testosterona y anastrozol, te ayuda a formar masa muscular cosa que sin los estrógenos no puedes hacer y te ayuda al líbido, te ayuda a controlar tu peso. También hay efectos secundarios, ¿no? pero eran más los beneficios que los efectos secundarios para mí", agregó la influencer peruana.

En una entrevista previa con el 'Flaco' Granda, Anahí reveló que le puso las cosas claras a su pareja cuando se enteró de su situación pues no quería obligarlo a sobrellevar todo el proceso de recuperación, sin embargo, fue el propio Elías quien decidió asumir este desafío al lado de la actriz.

"Leí que te sentaste con tu esposo y le dijiste: 'Eres libre de irte'. Y él te dijo claramente él que no [...]", señaló el periodista.

"Sí, pero es que es normal. No estábamos casados, éramos novios, vivíamos juntos, pero teníamos un año juntos no teníamos más tiempo. Entonces, claro, de repente no se quiere mamar la enfermedad. Es seis años menor que yo, tiene un montón de tiempo por delante para hacer su vida", dijo la actriz.

Actualmente Anahí goza de una buena salud y se ha encargado de compartir su experiencia para que más personas que se encuentren en la misma situación tengan el coraje y la valentía de salir adelante.

Anahí de Cárdenas reveló que comportamiento de su gata la alertó sobre su cáncer

La conocida actriz Anahí de Cárdenas compartió una revelación sorprendente sobre cómo su gata le dio señales de alerta antes de que se le diagnosticara cáncer de mama. Anahí, quien ha superado la enfermedad, recordó este peculiar comportamiento durante una charla con Choca Mandros, donde explicó el papel intuitivo de su mascota en el descubrimiento temprano de su enfermedad.

"Ahora que lo miro, sí puedo ver un par de cosas, estaba con dolor en la zona pero no es normal porque el cáncer no duele, sentía presión y mi gata siempre venía y se ponía encima de mi teta derecha y era rarísimo porque normalmente mis gatos se ponen en el abdomen y estaba ahí constantemente", explicó Anahí.

Este insólito comportamiento de su gata le llamó la atención y, en retrospectiva, Anahí cree que fue un indicativo temprano de que algo no iba bien en su cuerpo. El momento fue uno de varios 'signos' que la vida le estaba enviando, instándola a tomar acción sobre su salud.