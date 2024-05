¡Duerme solita! Karime Scander descarta convivencia con su novio: "No hay que quemar etapas"

El programa Todo se Filtra abordó a la actriz Karime Scander, quien interpreta a Alessia Montalván en Al Fondo hay Sitio, para conocer cómo está pasando el invierno actualmente. Ante ello, reveló que no duerme con su pareja, pues considera que no se deben quemar etapas.

Las declaraciones de la actriz sorprendieron al reportero del programa de panamericana, pues muchos creían que ya compartía convivencia por su pareja. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Karime Scander descarta convivencia con su pareja

En una reciente entrevista con las cámaras del programa 'Todo Se Filtra', Karime Scander compartió algunas confesiones. Los reporteros le preguntaron cómo estaba pasando el invierno y bromearon sobre la posibilidad de que "no estuviera durmiendo sola, lo que la ayudaría a combatir el frío". Sin embargo, la actriz de 'Al Fondo Hay Sitio' negó esta situación.

"Yo duermo solita en mi cama, con mis diez colchas y mis cinco almohadas, pero sola". En esa misma línea, Karime Scander aseguró que aún no convive con su novio: "Cada uno por su lado, todavía no, no me parece, no hay que quemar etapas, de lejitos nomás, cada uno en su casita", sostuvo para el programa 'Todo se filtra'.

No obstante, la actriz Karime Scander señaló que su pareja guarda algunas cosas personales de ella en su vivienda. En ese sentido afirmó que sí tiene un cepillo de dientes de repuesto en su casa. "Tiene uno de repuesto ahí cuando va a almorzar, claro. No va estar con el tufo todo el día el chico, pobrecito tampoco", añadió entre risas.

Cabe resaltar que la relación entre Karime Scander y su novio Ignacio Montagne es estable, ya que en varias ocasiones comparten fotos juntos en sus perfiles de redes sociales.

Una sólida relación

Además, la relación entre Karime Scander e Ignacio Montagne ha superado los cinco años, como la actriz mencionó en una entrevista anterior con el programa "Estás En Todas". En esa ocasión, reveló que lo conoció a través de un amigo en común.

Además, durante esa misma entrevista, Karime Scander compartió que su novio siempre ha sido su mayor admirador y no se pierde la oportunidad de verla actuar en 'Al Fondo Hay Sitio'. "Está feliz, le encanta, se mata de risa. Es fan, lo ve siempre y me pregunta por el detrás de cámaras", señaló al respecto.

Es importante destacar que en una entrevista, Karime Scander compartió la opinión de su novio sobre las escenas de besos. Esto se debe a que su personaje, 'Alessia', en 'Al Fondo Hay Sitio', tiene una relación sentimental con 'Jimmy'.

"Hemos hablado del tema, él está feliz, él sabe que es parte de la chamba y que no significa nada más, que es trabajo y felizmente estamos bien, confiamos el uno en el otro. No habría por qué molestarse o que haya algún problema con eso", acotó la actriz.