Piero Quispe a punto de cumplir un gran sueño para su mamá: "Le compraré su casa"

Piero Quispe, conocido por su humildad y talento en el campo, ha revelado un emotivo gesto que ha conmovido a sus seguidores. El exvolante de Universitario de Deportes, ahora jugando en Pumas de México, anunció que está a punto de cumplir un sueño de siempre: comprarle una casa a su madre.

Piero Quispe, el talentoso futbolista que se ganó el corazón de muchos en Universitario de Deportes, ha compartido una noticia que ha emocionado a todos sus seguidores. El joven, ahora en Pumas de México, reveló que está a punto de cumplir un sueño de toda la vida: comprarle una casa a su madre.

En una entrevista reciente, Piero Quispe contó con gran emoción que pronto cumplirá su mayor objetivo gracias a su éxito en el fútbol. "Ya le voy a entregar su casa a mi mamá, es un sueño para mí desde siempre. Era el principal objetivo que tenía y ya lo voy a lograr gracias a Dios", dijo el mediocampista de 22 años.

Gracias a lo que he conseguido en @PumasMX voy a poder comprarle una casa a mi mamá: es el sueño de mi vida: Piero Quispe 🗣️ pic.twitter.com/bv8axvsCpg — Pumas En La Piel (@PumasELP) May 24, 2024

Piero Quispe ha tenido un año impresionante. Después de una destacada temporada con Universitario, donde salió campeón, decidió dar el salto al extranjero para jugar con Pumas en la Liga MX. Su desempeño ha sido notable, ganándose el respeto tanto en Perú como en México.

El gesto de Piero ha conmovido a muchos. Sus seguidores en redes sociales no tardaron en felicitarlo y reconocer su nobleza. Comentarios como "Es un chico con un gran corazón y me da felicidad que pueda cumplir su objetivo" y "Logró conseguir el sueño de todo hijo para con sus padres" inundaron sus publicaciones, mostrando el cariño y admiración que tiene el público hacia él.

Un gran talento

A pesar de su éxito en el extranjero, Piero no olvida sus raíces. En una entrevista tras la ceremonia de premiación por el título nacional 2023 de Universitario, Quispe expresó su gratitud hacia los hinchas y su amor por el club. "La 'U' siempre será lo principal, soy hincha desde chico. No me gustaría jugar en otro equipo del Perú", afirmó, dejando claro su lealtad al equipo que lo vio crecer.

Durante su tiempo en Universitario, Piero disputó 88 encuentros oficiales, marcando 11 goles en competiciones de la Liga 1, Copa Libertadores y Sudamericana. Su rendimiento en el campo fue clave para los éxitos del club y su posterior fichaje por Pumas de México.

En lo que va del 2024, ha acumulado 1.200 minutos en 17 partidos con Pumas, anotando un gol y siendo titular en 15 de esos encuentros. Su consistencia y habilidades han sido reconocidas y aplaudidas tanto por sus compañeros como por sus adversarios.

Piero Quispe es el jugador @Bridgestone_Mx de la jornada. 🔝#DePumasSoy #DeCanteraSomos pic.twitter.com/Epvd6PfU7O — PUMAS (@PumasMX) May 9, 2024

El gesto de Piero Quispe de comprarle una casa a su madre es un reflejo de su gratitud y responsabilidad familiar. No solo ha demostrado ser un gran futbolista, sino también una persona con valores firmes. Este logro muestra su arduo trabajo y dedicación, tanto dentro como fuera del campo, inspirando a muchos a seguir sus pasos.

Piero Quispe es un ejemplo de cómo el fútbol puede ser una herramienta poderosa para cumplir sueños y retribuir a quienes siempre estuvieron ahí. Con su talento y corazón, seguramente seguirá cosechando éxitos y alegrando a todos los que lo siguen.