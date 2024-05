"El mejor refuerzo de la U": Diego Haro arbitrará a Cristal en la última fecha y usuarios en redes "explotan"

¡TODO PREPARADO! Universitario y Sporting Cristal disputarán la última fecha el título del Torneo Apertura. Cremas y celestes llegan igualados en puntos a esta jornada, por lo cual, sus partidos serán en simultáneo y todo puede pasar. Los hinchas de ambos equipos están atentos a cualquier detalle y esta vez no pasaron por alto la designación de los árbitros anunciados por la Conar. Diego Haro, polémico árbitro que no cobró un penal en contra de los de Ate en su último partido ante Cienciano, fue "premiado" y ahora dirigirá el encuentro trascendental entre los rimenses y Comerciantes Unidos en Cutervo, por lo cual, los hinchas del cuadro bajopontino no dudaron en alzar su voz de protesta en redes sociales.

Diego Haro arbitrará a Sporting Cristal ante Comerciantes Unidos

Este 2024, Universitario celebra 100 años de vida, por lo cual, los cremas escatimarán todos sus esfuerzos con tal de darle a toda su hinchada un nuevo título nacional. Sin embargo, fecha a fecha, hinchas de otros equipos se quejan y denuncian favorecimientos a los merengues en los partidos y lo hacen con pruebas en mano.

En el último partido de Universitario, Diego Haro, juez principal del compromiso, no revisó ni 10 segundos una jugada polémica la cual habría hecho que los cremas, posiblemente, pierdan el encuentro. El árbitro en mención no cobró un penal en contra del cuadro de Ate, lo cual causó gran polémica e indignación en los hinchas del fútbol peruano en general.

Tras esto, diversos árbitros FIFA salieron a recriminar la actitud de Diego Haro y señalaron que debía ser sancionado por su evidente equivocación a favor de Universitario. Sin embargo, la Comisión Nacional de Árbitros (CONAR) no piensa de esa manera y lo programó para un partido decisivo en la última fecha del Torneo Apertura.

El cuestionado réferi será el árbitro principal del partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos en Cutervo y eso no es todo. El VAR estará a cargo de Sebastián Lozano, otro cuestionado árbitro del campeonato nacional ¿Coincidencias?

Hinchas expresan su indignación en redes sociales

De inmediato, la designación de Diego Haro como juez central del partido entre Sporting Cristal y Comerciantes Unidos causó gran malestar en los hinchas rimenses. Muchos acusan al mencionado réferi de favorecer, cada vez que puede, a Universitario de Deportes y consideran que esta vez no será la excepción.

Entre otras cosas, los hinchas y usuarios en redes sociales bautizaron a Diego Haro como "el mejor refuerzo de Universitario este 2024" y consideran inminente que perjudicará a Sporting Cristal en esta última fecha.

Critican a Diego Haro

"Debe ser una broma, ¿Diego HarU en el partido de Cristal? Al menos disimulen un poco", "Diego HarU , bien Ferrari vale la pena llorar", "Diego Haro quiere centenario...", "Si gana la O será recordado como el campeonato de la vergüenza jajaja al menos disimulen", señalaron los hinchas en redes sociales.

La definición del Torneo Apertura estará al rojo vivo y los amantes del fútbol peruano esperan que los verdaderos protagonistas sean los equipos y no los árbitros. Diego Haro tendrá una gran responsabilidad al arbitrar a Sporting Cristal y demostrar así, que no quiere favorecer a Universitario y mucho menos quiere centenario. ¿Qué pasará?