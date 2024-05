¿Acusa al futbolista? Exesposa de Miguel Trauco lanza duro mensaje en redes: "Imbéc** de mie***"

Karla Gálvez, la exesposa del futbolista internacional Miguel Trauco, usó sus redes sociales para lanzar una aparente crítica contra el exjugador de Universitario de Deportes, quien, según se informa, no habría querido costear un viaje de estudios para sus hijos.

En ese sentido, el mensaje captó la atención de muchos usuarios en redes sociales, pues consideran que sería para el pelotero, quien no se ha pronunciado hasta el momento. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Exesposa de Miguel Trauco lanza duro mensaje en las redes

A través de sus redes sociales, la exesposa de Miguel Trauco, Karla Gálvez, dejó un contundente mensaje que llamó la atención de los miles de seguidores del futbolista. En el estado de Instagram, la madre de familia reclama por un viaje de estudios para sus hijos, el cual el padre no habría pagado. Por tal motivo, muchos internautas que la story estaría dirigida al pelotero.

Contundente mensaje de Karla Gálvez

"Entiendo que no hayas tenido la oportunidad de tener una buena educación, pero no por ello vas a pretender que tus hijos pasen por lo mismo, o lo que es peor, que tú creas y les digas que un viaje de estudios solicitado por el colegio no tenga ningún beneficio y solo por no querer pagar", comenzó la madre de familia.

Pero eso no fue todo, también acusó a esta persona de ser 'un egoísta y hasta un imbe... de m....'. Aunque el mensaje no menciona directamente a Miguel Trauco, todo sugiere que Karla Gálvez habría hecho una queja pública contra el defensor zurdo.

¿Qué pasó entre ambos?

La atención de los medios se ha centrado en la relación entre Gálvez y Trauco en más de una ocasión. En 2019, anunciaron su separación, confirmada por Gálvez en sus redes sociales. La ruptura se hizo evidente después de que se captaran imágenes del futbolista con la modelo Valeria Roggero en un restaurante en Milán, Italia.

El programa de entretenimiento de Magaly Medina corroboró que el deportista y la sobrina de Farfán fueron vistos juntos en varias ocasiones, y las fotografías que los mostraban compartiendo tiempo juntos llamaron la atención de los peruanos que residen en esa ciudad.

En su mensaje sobre la ruptura, Karla fue contundente: "Me veo obligada a brindar la presente declaración: El señor Miguel Trauco y yo no mantenemos una relación de pareja. La relación que mantenemos en la actualidad se restringe estrictamente a nuestras responsabilidades como padres (...) Yo no tengo ningún conocimiento o interés de su actuar en su vida privada, por lo que no me corresponde brindar ninguna declaración al respecto".

La tensión entre ellos ha ido aumentando, especialmente en asuntos vinculados a la crianza y educación de sus hijos. El mensaje más reciente de Karla Gálvez indica que las discrepancias persisten y que la comunicación con Miguel Trauco no es completamente fluida.