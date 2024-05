¡Insólito! Hombre descubre en su luna de miel que su 'esposa' en realidad es hombre

En ocasiones, lo que parece ser amor puede ser en realidad otra cosa diferente. Es el caso de un joven en Indonesia, que conoció a otra persona por internet y se casó con ella.

El joven se quedó completamente enamorado al verla a distancia y, sin dudarlo dos veces, decidió casarse con ella. Todo ocurrió cuando AK y su pareja decidieron quedar para conocerse en persona.

Tremenda sorpresa

La situación parecía ir bien aunque sí admite que su pareja tenía "ciertas peculiaridades". Pero, a pesar de ello, no le dio importancia. Adinda Kanza Azzahra, como se llama la mujer, siempre intentaba ocultar su rostro con un velo o un hiyab, algo que afirmaba que era producto de su timidez.

Se enamoró tanto de ella que no dudó en pedirle matrimonio, a lo que ella aceptó con una condición. Ella aceptó casarse, pero le pidió que no se registrara su unión. El motivo era que su madre había muerto y su padre llevaba mucho tiempo sin aparecer, así que no tenía familia cercana a la que invitar.

#nikahcianjur #news #svl #nikah #medsos #cianjur #keluarga #infoterkini #beritaterkini #kumparan ♬ original sound - kumparan @kumparan Nyamar jadi cewek, nikah, eh ketahuan usai 2 minggu berumah tangga. Itu dilakukan sama Adinda Kanza, yang akhirnya ketahuan punya nama asli Erik. Tahun 2023, dia kenalan sama AK, pria asal Cianjur, di medsos. Hubungannya makin dekat dan akhirnya menikah pada 12 April 2024. Tapi, keluarga AK curiga, karena Adinda terlalu pendiam dan tertutup. Usai ditelusuri, keluarga AK pun akhirnya menemukan identitas asli Adinda alias Erik itu. Merasa malu dan dirugikan, keluarga AK lapor polisi. Kata polisi sih, ada dugaan AK itu dimanfaatin secara ekonomi. Bener nggak ya? Apa sebenarnya motif Erik nipu AK dan keluarganya? Selengkapnya di Focus kumparan. #focus

Una vez se casaron, llegó el momento de consumar el matrimonio. Ella siempre negaba el momento. Además, tampoco quería relacionarse con los seres queridos de AK. La situación provocó que la familia investigara qué estaba ocurriendo.

La familia descubrió que el padre de la mujer vivía. Él fue quien reveló que en realidad era un hombre. Tras conocer la verdad, la familia decidió informar a las autoridades.

Hasta cuatro años de cárcel

De esta forma descubrieron que la mujer era un hombre y que su amor era una mentira. "ESH (nombre con el que las autoridades se dirigen a él) confesó que quería robarle dinero a la víctima", han explicado los medios locales.

"Cada vez que ESH pedía dinero, siempre lo conseguía. Ahora el autor ha sido acusado en virtud del artículo 378 del Código Penal y se arriesga a pasar hasta cuatro años en la cárcel", han asegurado.

Según el jefe de la Unidad de Investigación Criminal de la Policía de Naringgul, Bripka Ridwan Taufik, ESH lograba pasar por mujer con facilidad, especialmente cuando se maquillaba, lo que ayudó a engañar a AK y a otros.

"Especialmente cuando se maquillaban, realmente se parecían a una mujer", dijo Bripka Ridwan Taufik. "Por las fotos de la boda, puedes ver que realmente se parecen a una mujer. Su voz también es un poco estridente, como la de una mujer". dijo Bripka.

Diversos usuarios han tomado con humor este caso que ha remecido las redes sociales y no dudaron en comentar: "Cómo no se va a dar cuenta", "Se nota que era hombre", "Con ese maquillaje engaña a cualquiera", "No te pases como le vas hacer eso", "Pobre chico se quedó solo por tonto", comentaron algunos.