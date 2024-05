¡No lo sueltan! Julián Zucchi recibe criticas negativas por su regreso: "Un mes no era suficiente"

Julián Zucchi anunció hace algunos días su retorno a las redes sociales después de haber estado un mes alejado debido a que priorizó su salud emocional y mental para poder continuar con sus actividades personales.

Sin embargo, diversos usuarios no han tomado con buena actitud este regreso del argentino ya que algunos consideran que el proceso de superación y sanación no solamente toma un mes y algunos han afirmado que simplemente volvió para subir contenido a sus redes de lo que ha estado haciendo en todo este mes.

¿Ya no lo quieren?

Julián Zucchi hace algunos días había compartido un mensaje a través de su canal personal de difusión que pronto volvería a sus redes sociales ya mucho más recuperado sobre todo el escándalo que tuvo que atravesar debido a su separación con Yiddá Eslava.

Es por ello que el día de ayer el argentino publicó un video donde contó detalles de lo que ha estado haciendo este último mes para cooperar en su pronta recuperación.

A pesar de que ha tenido la aceptación de diversos personajes del medio quienes no dudaron en felicitarlo por su retorno, también recibió duras críticas de diversos usuarios que consideraron que se apresuró a retornar a sus redes sociales luego de solo haber pasado un mes.

"El proceso no es solo un mes que te vas y hacen milagros eso no es suficiente", "Se alejó de las redes pero aún así grabó todo para poder crear contenido", "En un mes no se recupera nadie", "Ahora te toca portarte bien", fueron algunos de los comentarios.

Julián no fue ajeno a las duras palabras que recibió y lejos de expresar su enojo se lo tomó con mucha tranquilidad y aceptó que no todo el público esté contento con esta noticia.

"Algunos me aconsejan ignorar los comentarios negativos. Si bien entiendo que son parte de estar en redes sociales ahora estoy en un punto en el que ya no me afectan como antes", dijo el actor.

Incluso recalcó que aquellos que le dejan comentarios negativos en sus redes son aquellos que tal vez se encuentran en una peor situación que la de él.

"Me doy cuenta de que quienes invierten tiempo en dejar comentarios negativos tal vez necesitan más compasión que confrontación", agregó.

Asimismo, no dudó en agradecer a todas las personas que le han demostrado su apoyo y quienes no lo han juzgado por sus errores y que por el contrario lo feliciten de tener la voluntad de seguir adelante.

"A todos los que están aquí por las razones correctas les digo que valoro mucho su tiempo y su presencia en mi vida", dijo.

El regreso de Julián ha sido después de un mes en el que fue duramente criticado luego de lucir en aparente estado de ebriedad en una transmisión en vivo donde derramó algunas lágrimas donde recalcó que los medios de comunicación lo han atacado de tal forma que llegó afectar a sus padres a sus hijos y a las personas de su entorno.

Julián Zucchi anuncia su regreso a las redes: "Gracias por orar por mí"

Julián Zucchi compartió mediante su cuenta de Instagram a través de un canal de difusión un largo mensaje donde revelaba cómo ha sido este mes alejado de las redes sociales por su bienestar emocional.

Como se recuerda el argentino tuvo que alejarse por un tiempo de redes luego de protagonizar un bochornoso momento a través de una transmisión en vivo donde lucía en aparente estado de ebriedad llorando por la situación que le había tocado vivir.

El actor aprovechó su canal de difusión para agradecer el apoyo de sus amigos familiares y seguidores para que pueda poco a poco recuperarse con ayuda de especialistas.

"Este tiempo ha sido crucial para mí. He estado en Argentina y en Perú, con mis hijos y rodeado de gente que realmente me quiere y continuando mi tratamiento con el apoyo de mi psicólogo y mi psiquiatra, todo pensado en mi bienestar", dijo inicialmente el productor.

Asimismo Julián afirmó que este tiempo le ha servido para poder retomar con más fuerza sus proyectos personales que lo llenan de emoción para seguir haciendo lo que más le gusta.

"Este tiempo me ha servido para poder volver a mi gran pasión: mi trabajo y el poder compartir con ustedes", dijo el actor convencido de que el pasado ya quedó atrás y ahora su nombre renovado.

Por otro lado, Zucchi recalcó qué está pensando en volver pero este regreso será especial ya que podrá contarles a sus seguidores su experiencia al estar un mes alejado de las redes.

Incluso el actor agradeció el apoyo de sus seguidores que todavía permanecen con él y le han mandado su soporte a través de comentarios en publicaciones para su pronta recuperación.

Finalmente, Julián anunció que dentro de poco volverá a las redes sociales como era de costumbre y podrá contar más a fondo el periodo de aislamiento que tuvo que basar para recuperarse de las críticas que algún momento recibió por su conducta.

"Quiero decirles que ya estoy listo para volver. Me siento mejor más fuerte y he comprendido muchas cosas sobre lo que sucedió. Pronto grabaré un video para contarles un poco sobre este mes y todo lo que he aprendido", finalizó Julián.