Magaly critica a Abel Lobatón tras opinar sobre pelea de su hija con Bryan: "Justifica la violencia"

Magaly Medina no dudó darle con palo a Abel Lobatón por opinar de la vida personal de su hija Samahara y por al parecer minimizar las peleas que tuvo la influencer con Bryn Torres.

La expareja de Melissa Klug hace unos días dijo de todo en un podcast no solo minimizó las escenas violentas de su hija sino que también hablo de la popular "Blanca de Chucuito".

Lo parcha

En el último programa de "Magaly TV La Firme" la conductora criticó las recientes declaraciones de Abel Lobatón donde habló de la vida de su hija Samahara y lejos de respaldarla aparentemente justificó los episodios de violencia que vivió con Bryan Torres.

"Me parece terrible que un padre que ha criado a una hija, le crea más al tipo que le levanta mano", dijo la periodista.

Ante estas fuertes palabras la popular "Urraca" puso en tela de juicio la clase de padre que ha venido siendo para sus hijas con Melissa Klug.

"O sea, cómo le puedes decir cuando ves que su hija está metida en tantos escándalos, tirándole la ropa al tipo, agarrándose a golpes con el tipo, peleando, haciendo de sus peleas un espectáculo público, ¿cómo le puedes decir? ¡Naja! ¿Qué está loca, pues? Si ves eso, un mínimo de razonamiento te dice que tu hija necesita ayuda. Y lo mínimo es convencer a esa hija tuya de que vaya y solicite ayuda, de que vaya a terapia, de que algo haga por ella. La ayudas, la convences, la guías. Pero no se comenta, eh, está loca, pues, está loca. Y todavía riéndose. Para él es un chiste", agregó Magaly.

La conductora enfatizó que justificar la violencia no solo es un retroceso en términos de derechos humanos, sino que también denigra las experiencias de las víctimas.

"Oh, también me ca..e de risa, veo. 'Papá, es que tú no me entiendes'. ¿Cómo no te voy a entender? Tú estás loca", fueron las declaraciones del popular 'Murcielago' en entrevista con el comentarista deportivo. "No sé quién es más loco, tú o ella. Pero tú eres más loco que ella por estar con ella'. Le dije que eso iba a pasar. 'Ojo, no sabes en el problema que te metes, esta está más loca que todos' [...] Ella es jodida, es loca, loca", manifestó el exjugador de Sport Boys.", comentó el deportista al programa 'Tiempo Muerto'.

Cabe resaltar que actualmente Samahara Lobatón no ha protagonizado ningún escándalo ya que viene priorizando su salud y el cuidado de sus hijos.

Melissa Klug reaparece y revela el estado actual de Samahara Lobatón

Melissa Klug apareció en el programa matutino de América hoy donde pudo hablar de todo un poco y es que la popular 'Blanca de Chucuito' se tuvo que alejar de la televisión para poder recuperarse tras dar a luz a su sexta hija.

La empresaria no fue ajena a la situación de su hija Samahara Lobatón quien se encuentra gestando a su segundo bebé fruto de la pasada relación con el cantante Bryan Torres.

"Ella lo ha pasado fatal las náuseas y todo eso ella tiene cuatro o cinco meses", dijo la "Blanca de Chucuito".

Además, dejó en claro que si bien es cierto su hija no tuvo éxito en el amor no le correspondía entrometerse en su relación y prefiere que ella misma viva las experiencias que la ayuden a crecer como persona.

"Son experiencias que yo tuve que vivir para que se diera cuenta... De acá en adelante es decisión de ella", aclaró.

Incluso Melissa afirmó que su hija está tomando ayuda psicológica para poder darle a sus hijos un ambiente familiar tranquilo lejos de los escándalos.