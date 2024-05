Jorge Luna: Keydi Mio defiende haber expuesto chats hot con el comediante: "No me avergüenzo"

Keydi Mio, la joven de 21 años que hizo públicos sus chats subidos de tono con el comediante Jorge Luna, ha vuelto a pronunciarse después de recibir una ola de críticas por parte de los fanáticos del programa "Hablando Huevadas". A través de un post de Instagram, se pronunció por lo sucedido.

Keydi Mio, la joven de 21 años que hizo públicos unos chats subidos de tono con el comediante Jorge Luna, ha vuelto a hablar después de recibir muchas críticas de los fanáticos del programa "Hablando Huevadas". La joven decidió romper su silencio tras varios comentarios en su contra.

La polémica. Keydi Mio fue la primera en mostrar estos chats en el programa "Amor y Fuego". Aunque las conversaciones son de julio de 2019, muchos piensan que ella solo quería aprovechar la fama de Jorge Luna. Sin embargo, Keydi ha usado sus redes sociales para defenderse y explicar su punto de vista.

Su respuesta. En su cuenta de Instagram, Keydi Mio explicó su situación a sus seguidores. "Hace unos días expuse a un pervertido que dice ser 'comediante' y no me da vergüenza haber expresado mi incomodidad ya que me dijo TEXTUALMENTE que se iba a 'pajear' por ver una foto mía que está en mi perfil. Gracias por sus mensajes tanto de apoyo como de odio", escribió refiriéndose a Jorge Luna.

Keydi también pidió a las personas que no acepten ni normalicen este tipo de comentarios y mensajes. "Todos tenemos derecho a sentirnos seguros y respetados en cualquier espacio, especialmente en las redes sociales. Recuerden que denunciar y alzar la voz contra el acoso es un acto de valentía y de justicia", añadió.

Otra denuncia y reacción en redes

Keydi Mio no es la única que ha hablado sobre Jorge Luna. Estefani Rodríguez, otra joven, también contó su historia. Según Estefani, Jorge Luna la engañó cuando estaba a pocos meses de casarse, y ella no sabía que él tenía hijos en ese tiempo.

"Me decía 'tú me debes unos chapes por haber llegado tarde'... solo fue un beso, sí me dio besos, después fuimos al departamento de Miraflores, estuvimos en el estacionamiento, no pasó, supuestamente nos íbamos a ver al día siguiente, pero él quería ir a un hotel", contó Estefani.

Keydi Mio no solo mostró los mensajes inapropiados, sino que también animó a otros a hacer lo mismo si se sienten incómodos. En su mensaje, concluyó: "No debemos permitir que estos comportamientos queden impunes. Si alguna vez te sientes incómodo por algún comentario o comportamiento, no dudes en expresarlo y buscar apoyo así sea años después o en el mismo momento".

Reacciones en redes sociales. La valentía de Keydi Mio ha generado diversas reacciones en las redes sociales. Algunos la apoyan y felicitan por alzar la voz, mientras que otros la critican por mostrar los chats después de tanto tiempo. A pesar de esto, Keydi sigue firme en su decisión de denunciar el acoso y promover el respeto en todos los espacios, especialmente en las redes sociales.

Con este pronunciamiento, Keydi Mio espera que más personas se sientan motivadas a denunciar situaciones de acoso, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Ella quiere que todos sepan que no deben quedarse callados ante comportamientos inapropiados y que siempre deben buscar apoyo.

Keydi Mio está segura de que hablar sobre estos temas es importante para crear un ambiente de respeto y seguridad en las redes sociales. Su mensaje es claro: "Recuerden que denunciar y alzar la voz contra el acoso es un acto de valentía y de justicia". Con esta declaración, Keydi espera inspirar a otros a no quedarse callados y a defender sus derechos.

La historia de Keydi Mio y Jorge Luna ha sacudido las redes sociales y ha abierto un debate sobre el acoso y el respeto en el mundo digital. Con su valentía, Keydi ha mostrado que siempre es importante hablar y denunciar, sin importar el tiempo que haya pasado.