¡No soportó! Alejandra Baigorria arremete contra usuaria que cuestiona su felicidad por su matrimonio

¡FUERTE Y CLARO! Alejandra Baigorria y Said Palao sellarán su amor muy pronto con un matrimonio a lo grande. Ambos ya definen detalles para lo que será su gran boda, sin embargo, no están exentos de las críticas. Magaly Medina es una de sus principales detractoras, ya que la "Urraca" señaló que la empresaria estaría desesperada por casarse. Para mala suerte de la "Gringa de Gamarra", en redes sociales diversos usuarios opinan igual y tienen comentarios mucho más fuertes en su contra, por lo cual, esta vez no se quedó callada y decidió responder con todo a una usuaria. ¿Qué le dijo?

¿Se casan en el Centro de Lima?

La parejita estuvo buscando la locación perfecta para su matrimonio, el cual será todo un evento a nivel de "Chollywood" y, al parecer, habrían encontrado el lugar indicado. Por lo menos, eso deja entrever Alejandra Baigorria, quien en todo momento se mostró feliz de la vida junto a Said Palao y esta PRUEBA la delataría.

Según se pudo apreciar en sus historias de Instagram, la popular parejita habría escogido el Centro de Lima como lugar para su matrimonio. En una de sus publicaciones, la "Gringa de Gamarra" se dejó ver en el Salón Municipal de la Municipalidad de Lima Metropolitana e incluso dejó constancia de ello en su feed de Instagram.

"Se inicia una etapa especial y mágica. ¡Estos días visitamos diferentes lugares hasta encontrar el especial! ¿Qué les gustó más?", posteó la rubia e incluso, sus seguidores se percataron de cuál habría sido la iglesia elegida para este maravilloso momento de la pareja.

"Es la Iglesia San Pedro", "que hermosa iglesia", "dicen que los que se casan ahí no se separan nunca", "mucho amor para ustedes", "Ale, te mereces lo mejor, que emoción por ti", son algunos de los comentarios en redes sociales.

Alejandra Baigorria no aguanta "pulgas"

Toda la felicidad de la "Gringa de Gamarra" quedó registrado en redes sociales, por lo cual, fue blanco de críticas. Si bien sus seguidores la apoyan a más no poder, un grupo de detractores se hizo presente en los comentarios y cuestionaron tanta "alegría" por parte de la exintegrante de "Combate".

Al igual que Magaly Medina, los cibernautas señalaron que Alejandra Baigorria les "daba pena", ya que "piensa que el matrimonio le dará la felicidad". Otro, mucho más duros con las críticas, se animaron a cuestionar la boda y especularon que Said Palao estaría siendo obligado a casarse.

Alejandra Baigorria responde criticas

Una usuaria cuestionó directamente a Alejandra Baigorria en TikTok y le dejó un contundente comentario. "Llegar al altar no es la meta, la meta es tener un matrimonio feliz y eso no es nada fácil", señaló la cibernauta.