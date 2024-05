Magaly Medina presume ser periodista en ATV, sin terminar su carrera: "Nací con talento"

Magaly Medina, conductora de "Magaly TV La Firme", no tiene reparos en mostrar su orgullo por su exitosa carrera en ATV, a pesar de no haber finalizado sus estudios en periodismo. En medio de su reciente polémica con Ely Yutronic, la popular "urraca", destacó su talento innato para el periodismo.

Magaly Medina, la siempre polémica conductora de "Magaly TV La Firme", no se guarda nada y se muestra orgullosa de su exitosa carrera en ATV, a pesar de no haber terminado sus estudios en periodismo. En medio de su reciente enfrentamiento con Ely Yutronic, la popular "urraca" se defendió y resaltó su talento innato para el periodismo.

En su último programa, Magaly no dudó en desmenuzar el reportaje que "Día D" le hizo a Ely Yutronic, aprovechando para recordar su propio recorrido en la televisión. "Nadie tiene que avergonzarse de su pasado, como yo no me avergüenzo del mío. Yo no toda la vida he sido quien soy. No pude terminar mi carrera porque ya me hubiera gustado a mí aunque sea tener el don de la baclatanería para ganarme unos centavos más", dijo Magaly con su estilo característico.

Magaly dio a entender que no finalizó su carrera, faltándole solo un semestre para terminar, porque tuvo otras prioridades. "...Y poder mantener a mi hijo recién nacido, y poder seguir terminando mi carrera. Pero no pude, porque tenía un padre que ya no tenía plata, para mantenerme a mí y a mi hijo. Y tuve que trabajar para comprarle la leche y los pañales", confesó.

El conflicto entre Magaly Medina y Ely Yutronic comenzó hace algunas semanas, cuando "Magaly TV La Firme" emitió un informe sobre el pasado de Yutronic como modelo y chica reality en Chile. Esto desató una serie de críticas y comentarios entre ambas conductoras.

Magaly también respondió a las críticas sobre su trayectoria y educación. "Aprendí la carrera desde muy chiquita, desde la primera práctica gracias al favor de la amiga de la familia. Contar la historia de mi vida no me hace menos. Yo no me avergüenzo de haber decidido trabajar y no terminar mi carrera. Creo que me he convertido en esta profesional que mi esfuerzo me ha costado, mucho aprendizaje por mí misma y creo además que nací con el talento de lo que hago", afirmó con firmeza.

La conductora de ATV aprovechó para responder a las recientes declaraciones de Ely Yutronic y las indirectas lanzadas por Pamela Vértiz en "Día D". Magaly fue clara: "He construido una carrera con esfuerzo y dedicación, y deseo que se reconozca mi trayectoria. Estas palabras reflejan mi convicción de que cada persona es el resultado de todas sus experiencias y aprendizajes".

Magaly no dejó pasar la oportunidad para lanzar un dardo a Yutronic, recordando su paso por Panamericana: "Cuando estabas en Panamericana, eras una desconocida. Incluso cuando te encontrabas en el noticiero, tu presencia pasaba desapercibida. Todo ese juego de coqueteo con Paco, que parecía divertido para los productores y atraía a la audiencia, no era suficiente para destacarte".

Con estas declaraciones, Magaly Medina reafirmó su posición y defendió su trayectoria en el mundo del espectáculo y el periodismo. A pesar de las críticas, sigue mostrando su orgullo por lo que ha logrado y no duda en destacar su talento y esfuerzo.

Magaly Medina continúa siendo una figura controversial y admirada en la televisión peruana. Ella afirma y demuestra que aunque no haya terminado su carrera universitaria, su talento y dedicación la han llevado a lo más alto del periodismo de espectáculos en Perú.