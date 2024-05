¡No la suelta! Magaly Medina "destruye" a Ely Yutronic y la tilda de "mentirosa": "Ocultó su pasado"

Ely Yutronic en #DiaD se despachó CON TODO: "He cubierto en épocas de pandemia, protestas en los gobiernos de Vizcarra... ¿para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini? No está mal, lo fui pero he construido una carrera y por eso quiero que se me reconozca". 👇🏼 pic.twitter.com/751XA8polY