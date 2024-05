¡Fuerte pelea! Austin Palao se agarra a los puños con Pangal Andrade en "¿Ganar o Servir?"

Austin Palao ha protagonizado una fuerte pelea con Pangal Andrade en el reality "¿Ganar o Servir?". Mediante un avance de un episodio, se compartieron las imágenes, que han generado gran controversia y especulaciones entre los seguidores del programa.

Austin Palao y Pangal Andrade se enfrentan a los puños

El reality "¿Ganar o Servir?" ha causado revuelo en las redes sociales tras lanzar un avance de un episodio, donde se ve a Austin Palao y Pangal Andrade en una fuerte pelea. Las imágenes han generado gran controversia y especulaciones entre los seguidores del programa.

¿Qué desató la pelea? Todo comenzó con una discusión entre Austin Palao y Claudio Valdivia. En el avance, Austin se queja de que Claudio reveló un secreto que le había confiado. "No, me llega al pin***. Yo le puedo contar una cosa a él y no tiene por qué ir a contarla. Eso no se hace, si yo te cuento algo a ti, tú no lo dices", se escucha decir al modelo peruano.

Pangal Andrade, al escuchar la discusión, interviene con actitud desafiante: "¿Qué hablas tanto?", a lo que Austin responde con un puñetazo que, aparentemente, golpea a Pangal en el mentón. La situación se descontrola cuando Pangal se tira a la cama y luego se levanta para intentar golpear a Austin, mientras Claudio intenta separarlos.

¿Pelea real o actuado?

Las redes sociales no tardaron en reaccionar, y muchos usuarios han expresado sus dudas sobre la autenticidad de la pelea. Algunos consideran que el golpe de Austin a Pangal parecía exagerado y mal actuado. "Ja, ja, justo se van a caer en la cama", "Regresamos a Laura Bozzo, puro show", comentaron en Twitter.

En plataformas como Twitter, los seguidores del reality han especulado que la pelea podría ser una broma o una estrategia para aumentar la audiencia del programa. "¿Austin a los golpes con Pangal? ¿Fue en serio o será show? Me quedo con esa duda que tendré que descubrir", escribió un usuario. Otros destacaron que tanto Austin como Pangal parecían reírse durante el altercado, lo que incrementa las sospechas de que todo podría haber sido armado.

Austin Palao A LOS GOLPES con Pangal en #GanaroServir. ¿Fue en serio o será show? Me quedo con esa duda que tendré que descubrir 😦👇🏼 pic.twitter.com/5Ow7kYI1Ds — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 20, 2024

La tensión entre los participantes de "¿Ganar o Servir?" no es nueva. Anteriormente, otros integrantes del reality también han tenido enfrentamientos físicos. Sin embargo, la producción del programa no ha emitido un comunicado oficial sobre el incidente entre Austin y Pangal, dejando a los seguidores con la incertidumbre sobre si la pelea fue real o una puesta en escena.

El reality "¿Ganar o Servir?" ha logrado captar la atención del público con este tipo de controversias. La pelea entre Austin y Pangal ha generado muchas expectativas sobre el próximo episodio, y muchos están ansiosos por ver cómo se desarrollan los eventos.