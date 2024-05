Abel Lobatón lanza polémico comentario sobre los escándalos de su hija Samahara: "Me ca** de risa"

Las declaraciones de Abel Lobatón sobre las peleas públicas de su hija Samahara Lobatón han causado gran incomodidad. Durante su participación en el podcast de Giancarlo Granda, el exfutbolista afirmó que se divierte al ver a su hija confrontarse con Bryan Torres.

Aunque las imágenes transmitidas en televisión nacional han generado críticas en el ámbito del espectáculo peruano por la forma en que la hija de Melissa Klug maneja su relación, Abel parece no creer que esta situación vaya a tener consecuencias graves.

¿Se toma con gracia las peleas de Samahara Lobatón?

En el adelanto más reciente del podcast 'Tiempo Muerto', se ve a Abel Lobatón contestando una variedad de preguntas sobre su vida personal y compartiendo anécdotas de su carrera como futbolista. Cuando el 'Flaco' Granda le pregunta sobre Samahara Lobatón, el exdeportista responde sin restricciones en sus palabras.

"¿Y cuándo la ves en ampays, en problemas. Tirándole la ropa al chico? ¿Qué haces?", consulta el 'Flaco' Granda. Ante ello, Abel responde: "Yo me cag... de risa, pues huev... (...) Yo le digo: 'Oye, ¿tu estás loca? ¿Qué tienes?", se escucha en el extracto de la entrevista.

Esta situación ha generado el repudio de muchos seguidores, pues consideran no es la actitud que un padre debería tomar ante las fuertes polémicas de sus hijos. Por tal motivo, muchos usuarios en redes sociales empezaron a criticar a Abel Lobatón por tal actitud.

No habrá reconciliación entre Samahara y Bryan Torres

Hace poco, el cantante Bryan Torres apareció en el programa 'Amor y Fuego' para hablar sobre su carrera, así como sobre su relación pasada con Samahara Lobatón, de la que se separó después de los incidentes y polémicas que protagonizaron en público.

Durante sus declaraciones, expresó que no siente amor por la joven y sugirió que no habrá una reconciliación. Por su parte, la hija de Abel Lobatón también hizo una declaración, compartiendo un video particular en su cuenta de Instagram. Al parecer, tampoco tiene intenciones de reanudar su relación con él e incluso parece arrepentirse de haber intentado formar un hogar juntos.

"Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era", fue el contundente mensaje que resaltó en el material que compartió la madre de familia en su cuenta personal, junto a un emoji de un corazón sanando. Por obvias razones, los internautas empezaron a criticar fuertemente a la joven influencer, pues a su corta edad ya está envuelta en diferentes escándalos.