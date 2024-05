¡Peter regresa! Adolfo Chuiman vuelve a las grabaciones de AFHS: "Aquí estamos"

Adolfo Chuiman ha vuelto a las grabaciones de la popular serie "Al Fondo Hay Sitio" (AFHS). El actor se mostró muy contento por reunirse nuevamente con Yvonne Frayssinet, quien recientemente sufrió un accidente. Además, Adolfo, conocido por su papel de Peter, compartió detalles sobre su regreso y la salud de su compañera de elenco.

Adolfo Chuiman regresa a AFHS y habla sobre Yvonne

El retorno de Peter. Adolfo Chuiman, conocido por su papel de Peter en la popular serie "Al Fondo Hay Sitio", ha retomado su trabajo en la serie. "Peter se había ido a Estados Unidos a visitar a su hijo, pero la producción me pidió volver a las grabaciones, y aquí estamos. Ahora estoy leyendo mis guiones para las próximas escenas", contó Chuiman en una entrevista.

Sin planes de retiro. A pesar de su larga trayectoria y edad, Chuiman no piensa en retirarse. "Ya tengo mi edad y no pasa por mi cabeza el retiro todavía. Me siento con ganas y la energía para seguir trabajando, aunque a veces la salud juega una mala pasada, más ahora con el cambio de clima", explicó.

Yvonne Frayssinet, quien se fracturó la clavícula a principios de mes, ya ha regresado al trabajo. Chuiman se mostró muy contento por su recuperación. "Yvonne ya volvió a las grabaciones. A ella la alumbró el Señor, se dio un golpe, pero gracias a Dios ya está grabando con nosotros. Es una mujer de hierro, así nomás nadie la tumba. Nadie está libre de un accidente. Ha grabado conmigo, está como cañón, mañana grabamos varias escenas", mencionó el actor.

Preocupación por Yola Polastri

Chuiman también expresó su preocupación por la salud de Yola Polastri. Cabe recordar que la animadora está pasando por un momento delicado de salud, pues sufrió un infarto cerebral y se encontraba en UCI.

"Dios quiera que salga bien de este mal momento y no le pase nada. Yola se ha ganado la vida sola, con talento. No es mi amiga, pero la conozco. Es más antigua que yo en la televisión, ya era conocida cuando yo ingresé a Risas y Salsa, ya que antes hice mucho teatro", afirmó Chuiman.

Adolfo Chuiman es uno de los actores más queridos y respetados del medio artístico peruano. Su trayectoria en la televisión y el teatro lo han consolidado como una figura emblemática. Su regreso a "Al Fondo Hay Sitio" es una excelente noticia para sus seguidores, que esperan verlo nuevamente en acción junto a Yvonne Frayssinet y el resto del elenco.