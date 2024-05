¡Cadena de oraciones! Yola Polastri sufrió infarto cerebral y se encuentra grave en UCI

El hermano de Yola, Augusto Polastri brindó una corta entrevista donde revelaba el estado de salud de la animadora infantil quien se encuentra recibiendo atención médica desde el último domingo.

Cabe resaltar que Yola ya venía afrontando diversos problemas de salud propios de su edad, sin embargo, el infarto cerebral tomó por sorpresa a sus familiares quien esperan que la animadora infantil despierte y pueda ser evaluada por los especialistas.

Difíciles momentos

En la última edición del miércoles 15 de mayo de 'Magaly TV La Firme', se supo mediante Augusto Polastri, que la popular 'Chica de la tele' se encuentra delicada de salud desde hace tres días en donde ha sido internada de emergencia debido a complicaciones.

El familiar de Yola Polastri contó que ella se encuentra en recuperación y que aún no ha despertado; permanece sedada.

"Su estado es un poquito delicado. Está en UCI hace ya dos, tres días. Ha tenido un pequeño derrame. Ahorita está en recuperación. Está sedada; está durmiendo. Hoy día en la mañana no ha despertado. Se le ha subido un poco la presión y tiene que esperar cuatro, cinco días, para que esto desinflame todo y esperemos buenos resultados", indicó.

La conductora lamentó esta triste noticia y recalcó que Yola hasta el momento no ha despertado del estado en el que se encuentra.

"La última información que tenemos es que ella no ha despertado. Ella todavía está en estado inconsciente y hacemos votos para que ella se recupere rápidamente de este infarto cerebral", agregó.

Asimismo, según Augusto las hermanas de Yola no han podido visitarla ya que por orden de los médicos la animadora infantil no puede recibir ningún tipo de visitas.

"Sí (está consciente) porque ayer despertó. No sé si ahora en la tarde. Yo estoy hablando hasta las doce del mediodía. No se le puede ver, no hay comunicación, no hay visitas, no hay nada", respondió.

Las redes sociales se han remecidos con esta preocupante noticia y cibernautas no dudaron el expresar sus oraciones para con Yola y desearle su pronta recuperación a la mujer que marcó la infancia de muchas personas.

"Pronta recuperación y mis oraciones para la reina de mi infancia", "Que Dios obre en su vida", "Oremos para que Yola despierte y siga alegrando los corazones de grandes y chicos", "Mis oraciones contigo Yola", "Eres fuerte, todos tus burbujitos oramos por ti", fueron algunos de los comentarios.

Hasta el momento no hay ninguna actualización sobre el estado de salud de Yola por lo que familiares siguen pidiendo que oren por la animadora para que pronto pueda recuperarse y volver a casa con los suyos.

Los problemas de salud de Yola

En una emotiva entrevista de 2018 de Día D, la querida animadora infantil Yola Polastri reveló un capítulo desconocido de su vida: su batalla contra un aneurisma cerebral. "Lo que va a hacer hoy día mi doctor es eso que va a entrar en mi cerebro", mencionó Yola.

Una de las señales que la llevaron a realizarse exámenes fue durante un show donde la animadora repitió la canción 'la gallina turuleca' este olvido encendió las alarmas sobre su salud y noto que algo no estaba bien.

Las preocupaciones de sus muñecas en el escenario reflejaban la inquietud de su equipo médico. En uno de los exámenes, un médico le sugirió hacerse una resonancia de arterias. "Me dijo que había una raya, pero no se definía qué cosa era eso. Me dijo, no te han dicho que te harás una resonancia de arterias. Con esa resonancia salió el resultado. Volví a entrar a la máquina y ahí salió el aneurisma", explicó.

Yola Polastri ha demostrado en todo momento ser una mujer fuerte y que sus problemas de salud no opacan la alegría que siempre ha demostrado en los escenarios, sin embargo, a sus 75 años, la animadora infantil hoy en día lucha por su vida.

Desde niña, enfrentó serios problemas de salud, como la púrpura sanguínea, una anemia severa diagnosticada a los siete años. También sufrió la pérdida de visión en un ojo debido a un parásito. "El dolor es de la córnea, no hay inyecciones para eso. Y yo le he tenido como tres años de eso", compartió en la entrevista para 'Día D'.