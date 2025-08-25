Ítalo Villaseca se pronuncia tras acusaciones de Greissy en EVDLV: "La mentira llega primero"

Italo Villaseca finalmente rompió su silencio luego de las fuertes acusaciones que Greissy Ortega hizo en su contra. El joven se pronunció desde Estados Unidos a través de redes sociales y aseguró que extraña mucho a sus hijos, por lo que pronto podría reencontrarse con ellos, a pesar de las marcadas diferencias que mantiene con la madre de los pequeños.

Italo Villaseca se defiende de las acusaciones de Greissy

El exesposo de Ortega utilizó su cuenta oficial de Instagram para publicar varias historias en las que dejó entrever que la madre de sus hijos habría mentido en El valor de la verdad. Además, aseguró que con el tiempo saldrá su versión y podría cambiar el rumbo de la historia.

"Es tiempo al tiempo, todo con calma, la mentira siempre llega primero que la verdad ", escribió en una de sus historias.

Italo habla sobre Greissy

El padre de los primeros hijos de Greissy también compartió un video de cuando sus pequeños jugaban y otro en el que pasa un grato momento con uno de ellos, agregando un tierno mensaje: "Yo siempre los voy a amar, digan lo que digan, en mi corazón siempre estaré con ustedes (...) te extraño, mi niña linda".

Finalmente, publicó un emotivo video en el que se le ve en un parque de diversiones junto a sus hijos y afirmó que su vida se siente vacía desde que no está con ellos. Agregó que próximamente podría reencontrarse con sus pequeños para volver a sonreír.

"Sólo espérenme, volveré y les diré lo mucho que los extrañé. Que mi vida sin ustedes no es vida, que mi sonrisa sin ustedes no es la misma. No saben cuánto anhelo un beso y un abrazo de ustedes para calmar mi triste soledad", concluyó.

Ítalo habla de Greissy

Greissy revela que perdió un bebé

Greissy Ortega conmovió al público con una dolorosa confesión en el sillón rojo de "El Valor de la Verdad". La colombiana relató entre lágrimas los terribles episodios de violencia que sufrió con Ítalo Villaseca, hechos que incluso provocaron la pérdida de su bebé cuando tenía siete meses de embarazo.

Greissy contó que todo empezó con un simple antojo de embarazo. Según relató, Ítalo se molestó porque perdió dinero al comprar pan y la atacó brutalmente.

"Él agarra un zapato y me lo mete con toda la fuerza, vino, me insultó y me metió dos puñetes en el estómago", narró con la voz quebrada.

Tras la agresión, acudió al médico y recibió la peor noticia: los latidos de su bebé habían comenzado a bajar. Un día después, la criatura falleció en su vientre. La colombiana reveló que Villaseca incluso quería dar en adopción a la pequeña porque no aceptaba tener una hija mujer.

Es así que, Italo Villaseca decidió hablar públicamente tras las declaraciones de Greissy Ortega y, a través de sus redes sociales, expresó su profundo amor por sus hijos. Aunque mantiene conflictos con la madre de ellos, reafirmó su deseo de reencontrarse y recuperar la alegría junto a los pequeños.