Angie Jibaja habría regresado a Chile para vencer adicción: "Mi mamá siempre ha estado a mi lado"

Angie Jibaja al parecer estaría dispuesta a cambiar por lo que habría viajado a Chile, país donde reside su madre, quien ha sido su principal soporte ante los bajones de la exmodelo.

En tiktok se ha viralizado unas imágenes donde se ve a Angie Jibaja compartiendo con su madre con un nuevo semblante y evidentemente sana y alejada de los escándalos que la siguen caracterizando.

¿Dispuesta al cambio?

Angie Jibaja ha sido vista al parecer en Chile junto a su madre, y es que la exmodelo ha protagonizado bochornos momentos estos últimos meses evidenciando nuevamente su adicción a las drogas.

La ex chica reality se encontraría disfrutando de la compañía de su madre quien en todo momento le ha ofreciendo su apoyo incondicional a pesar de las críticas que ha recibido en diversos medios.

"Me siento contenta y emocionada, porque después de un episodio difícil que pasé, mi mamá siempre ha estado a mi lado... Extrañaba tener a mi familia cerca, el apoyo que ella me brinda. Le agradezco que me reciba en su casa. aquí sigo en tratamiento", habría sido la declaración de Jibaja.

En el video publicado se puede ver a Angie en un auto junto a su madre, ambas con una sonrisa evidenciado su buena relación a pesar de que en algún momentos madre e hija estuvieron distanciadas.

El último 'papelón' que protagonizó Jibaja fue emitido en el programa de Magaly Tv La Firme donde se le vio consumiendo aparentemente drogas junto a un amigo que había denunciado.

Diversos seguidores nuevamente criticaron a la popular 'Chica de los Tatuajes' tras su viaje a Chile y es que muchos de ellos han perdido la esperanza en que algún día Angie logre vencer esta adicción que la ha llevado a separarse de sus hijos.

"Así debería criar a sus hijos", "A esta mujer le hace falta quererse más cuando está en Perú se pierde", "Cuantas oportunidades te ha dado Dios, no la desperdicies lucha por tus hijos", "Parece que en Chile está mejor en Perú se le activa la droga", comentaron algunos.

Cabe resaltar que hasta el momento la exmodelo no ha logrado recuperar a sus hijos por sus adicciones y tampoco ha logrado verlos ya que según Jean Paul Santa María los menores no desean verla.

"Ella consume crack": Amigo de Angie Jibaja confirma su consumo de drogas

Angie Jibaja continúa teniendo una vida bastante desordenada y peligrosa para su propio bienestar ya que según un amigo con el que hace ya algunas semanas fue captada reveló que la exmodelo tiene una fuerte adicción al consumo del crack.

Niccolo Gianotti brindó una corta entrevista para el programa de Magaly TV la firme donde reveló detalles de la situación actual de Angie.

"Yo la encontré con gente de mal vivir y ya estaba pues en un estado crítico y lo único que hice fue apoyarla en todo aspecto", dijo inicialmente el amigo de la ex modelo.

Asimismo, reveló que Angie sufre de fuertes alucinaciones esto por consecuencia del alto consumo de sustancias ilícitas.

"Estaba ya con alucinaciones del consumo de la sustancia. Ella consume crack. El crack es una droga adictiva y muy fuerte", agregó.

Por otro lado, Niccolo reveló que ya no quiso permanecer al lado de Angie debido a que era ella quien le pedía dinero para poder comprar más sustancias para su consumo.

"Y es más llegó al punto en que ella quería seguir consumiendo y yo no iba a aguantar pues seguir pagando su droga. Me hago responsable porque no es que le compré droga pero sí le facilite el dinero", dijo.

Lo que causó asombro en Magaly Medina es que finalmente Gianotti aclaró que ha estudiado consejería en adicción justificándose que quiso ayudar a Jibaja.

"He estudiado consejería de adicción en la San Marcos, son cursos en dependencia emocional fármaco dependencia", concluyó.