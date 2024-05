¡Sufrió! Ely Yutronic cuenta que lloró tras imágenes sobre su pasado en programa de Magaly: "Golpe bajo"

¡Lo contó todo! Ely Yutronic está en boca de todos en los últimos días. Lamentablemente para ella, no lo está por los motivos que quisiera, si no por una historia mediática en la que se ha visto envuelta con Paco Bazán y que tiene como "villana" a Magaly Medina. Luego de los constantes pases entre su programa y el exarquero de Universitario, la "Urraca" afirmaba que la periodista le coqueteaba al conductor de TV y, de manera sorpresiva, en uno de sus programas no dudó en sacar al fresco su pasado. Las imágenes causaron gran revuelo en redes sociales y recientemente, en una entrevista para "Día D", la comunicadora chilena confesó que lloró tras el informe expuesto en "Magaly Tv, La Firme" y los acusó de darle "un golpe bajo".

Ely Yutronic lloró tras informe de Magaly Medina

Hace unos días, Magaly Medina sorprendió a todo su público al lanzar un revelador informe sobre Ely Yutronic, su compañera de canal. En las imágenes, la "Urraca" sacaba al fresco el pasado casi desconocido de la periodista chilena, donde se le ve en diminutos bikinis y como "chica reality".

Rápidamente, estas imágenes causaron gran revuelo en redes sociales y el público se fue en contra de la periodista de espectáculos. Para muchos, el informe en mención fue totalmente innecesario y no dudaron en mostrarle todo su apoyo a la periodista nacida en Chile mediante redes sociales.

Al respecto, recientemente Ely Yutronic ofreció un reportaje para "Día D", donde habló por primera vez, sin tapujos, sobre las especulaciones en torno a un posible romance con Paco Bazán, pero se tomó su tiempo para responder sobre el informe que sacó Magaly Medina sobre ella.

"Al día siguiente, cuando tenía mi WhatsApp repleto de mensaje y en las redes sociales, el apoyo gigantesco que me dieron me emocionó y cuando boté una lágrima fue por eso. Me decían 'Ely, conocemos tu carrera, eres una luchadora'" , señaló Ely Yutronic.

Además, recalcó que sí le afectó que la esposa de Alfredo Zambrano exponga las imágenes de su pasado y calificó lo sucedido como un golpe totalmente bajo. "No tengo nada de qué avergonzarme, pero si es cierto y siendo muy humana que ha sido un golpe bajo, un trago amargo porque no es el perfil ni la profesional que soy hoy por hoy", sentenció.

Ely Yutronic en #DiaD se despachó CON TODO: "He cubierto en épocas de pandemia, protestas en los gobiernos de Vizcarra... ¿para que ahora me quieran dejar la imagen de una mujer en bikini? No está mal, lo fui pero he construido una carrera y por eso quiero que se me reconozca". 👇🏼 pic.twitter.com/751XA8polY — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 20, 2024

¿Qué dijo sobre Paco Bazán?

Paco Bazán, hace poco, afirmó que entre él y Ely Yutronic no existe nada que los vincule. En una entrevista con un medio de comunicación, la presentadora chilena decidió romper su silencio y respondió con todo. "No ha sucedido nada entre nosotros", señaló en un primer momento, para luego señalar que si ya no se dan el tan mencionado "pase" de programa en programa, es por orden estricta de la producción de su programa.

"Esto del enlace obedece a una decisión de la producción, no tengo nada que ver, solo acato órdenes. No estoy para controversias con ninguna persona, menos con mis compañeros de trabajo", indicó Ely Yutronic.

Para finalizar, la sureña descartó tajantemente tener algún problema con Paco Bazán o Magaly Medina o cualquier otro integrante de ATV. "Jamás, quiero aclarar que no estoy incómoda con él ni con nadie. Respeto los comentarios de las otras personas, yo sigo adelante, sin mirar atrás, menos al costado. Además, no tomo como personales los comentarios sobre mí", señaló Ely Yutronic.

Al parecer, las cosas en la interna de ATV no andan del todo bien y, pese a que señala no tener problemas con Magaly Medina, Ely Yutronic se encontraría dolida aún por las imágenes de su pasado. ¡Y razón no le falta!