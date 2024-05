Tula Rodríguez sufrió accidente automovilístico en la Vía Expresa: "Cuando te toca, te toca"

Tula Rodríguez usó sus redes sociales para contar la terrible experiencia que vivió hace unos días que pudo haber tenido un trágico final, afortunadamente la conductora salió ilesa pero con el susto encima.

La conductora de televisión contó los momentos de terror que vivió tras finalizar las grabaciones de su programa diario cuando de repente fue impacta por detrás.

Tremendo susto

Tula Rodríguez preocupó a sus seguidores luego de contar la experiencia que vivió hace unos días tras ser víctima de un choque múltiple, evidentemente afectada la conductora recalcó que las medidas de seguridad jugaron un papel fundamental que le salvaron la vida.

La recordada "Peludita" narró afirmó que fue impactada desde la parte trasera y el cinturón de seguridad contuvo el golpe que pudo haberle provocado fuertes lesiones si no se hubiera puesto el cinturón.

"Nos chocaron, (choque) múltiple. Estaba grabando en el Centro de Lima, y ya me estaba regresando por la Vía Expresa; gracias a Dios estaba con cinturón y... ¡pam! Nos chocaron atrás y nosotros chocamos a los otros y así múltiple en la Vía Expresa. Nunca me había pasado esto, qué nervios", inició contando en Instagram.

La conductora reveló que afortunadamente las autoridades actuaron con inmediatez permitiendo que regrese a casa sana y salva sin sufrir lesiones graves que amenacen su salud.

"Ya llegué a mi casa. Gracias a Dios, sana y salva, y como yo no había visto nada (del choque), chica, ha sido bien fuerte (...). Gloria a Dios que estoy bien y, por favor, cinturón de seguridad. Cuando te toca, te toca, y cuando no, no. Pero uno también tiene cuidarse", dijo en su perfil oficial.

Por último, Tula hizo hincapié en la importancia de usar siempre el cinturón de seguridad ya que esto la salvó de un impacto que le pudo haber costado muy caro es por ello que hizo un llamado a sus seguidores en lo subestimar estas medidas que protegen y salvan vidas.

"La importancia del cinturón de seguridad, lo que me ha movido es un poco la cabeza. No me he bajado del carro porque ya vino la policía y todo para hacer el tema. Aprovecho para decirte la importancia del cinturón de seguridad: te salva la vida. Qué fuerte. Quiero estar con mi hija, pero Dios es bueno y ha permitido que nada nos pase", finalizó.

Tula Rodríguez estaría nuevamente enamorada y esta PRUEBA la delataría

Hace unos años, la muerte de Javier Carmona enlutó a todo "Chollywood". La más afectada, por obvias razones, fue Tula Rodríguez, esposa del gerente de televisión. Desde ese momento, el amor fue una puerta que la conductora cerró por completo e incluso, en algún momento, confesó que de vez en cuando "le tiran maíz", pero ella no hace caso a esto.

Sin embargo, como en el amor y en el corazón uno no manda, las cosas habrían dado un giro totalmente radical. Recientemente, en sus redes sociales, Tula Rodríguez sorprendió a todos sus seguidores al entonar a viva voz "Nunca Cambies", una salsa romántica cantada por la "Octava Dimensión".

La exconductora de América Televisión paró la canción en un momento y se animó a mandar un mensaje para todas las personas enamoradas. Lo sorprendente es que también da a entender que se encontraría nuevamente ilusionada. ¿Le llegó el amor?