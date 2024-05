¿Lanzó comunicado? Esposa de Jorge Luna reaparece en redes con sentido mensaje tras chats hot del comediante

¡Momentos complicados! Jorge Luna viene siendo blanco de críticas y todo tipo de comentarios luego de que en "Amor y Fuego" se revelaran unas conversaciones subidas de tono entre él y una mujer que no es su esposa. Melissa Gonzales, pareja del comediante, no se había manifestado al respecto hasta hace poco, donde optó por utilizar sus redes sociales y dejó un sentido mensaje en medio de todo este escándalo mediático en el que se ha visto envuelto el compañero de Ricardo Mendoza. ¿Qué dijo?

Exponen conversaciones hot de Jorge Luna con misteriosa mujer

Una mujer ha desatado una nueva polémica al revelar conversaciones subidas de tono con Jorge Luna, conocido comediante y conductor del programa "Hablando Huevadas". Estas conversaciones ocurrieron en el 2019, un año antes de que Luna se casara con la madre de sus hijos.

El 15 de julio de 2019, Jorge Luna inició una conversación por Instagram con una joven de 21 años. Según la mujer, Luna comenzó la charla de manera amigable, pero pronto tomó un giro inesperado. "Había canciones que no recordaba... Como la de miguelito", escribió la joven. "Yo estaba a punto de automotivarme Jajajaja", contestó Luna.

"Justo vi tus fotos... csm... Te pasas!!! Pero ya te pasaste ya!", le escribió el amigo de Ricardo Mendoza. En otro mensaje, Luna le envió una foto que ella tenía en su perfil, donde aparecía en ropa interior y de espaldas, diciendo: "NOOOO. Noo, esto es un abuso. Pero ojalá sirva para motivarme, espero no te moleste".

La joven, llamada Keidi Mio en redes sociales, y aparece como MaryJane en Instagram, decidió compartir estos mensajes con el programa "Amor y Fuego". Al respecto, comentó: "La verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera hacia mí con esa palabra tan ligera que se iba a autocomplacer".

Esposa de Jorge Luna reaparece en redes sociales

Tras la difusión de las conversaciones "calentonas" en "Amor y Fuego" entre Jorge Luna y Keidi Mio, la esposa del comediante, Melissa Gonzales, no se había referido al respecto. Incluso, en una acción espontánea, no dudó en bloquear los comentarios de sus redes sociales, pero aún no borra las fotos de su relación.

Esto hace pensar que la pareja está pasando por un duro momento, ya que ninguno de los dos se ha animado a dar declaraciones. Sin embargo, Melissa Gonzales no aguantó más y expuso un sentido mensaje en sus redes sociales, siendo este el primero que da luego de la controversia en torno al compañero de Ricardo Mendoza.

Esposa de Jorge Luna en redes sociales

Mediante sus historias de Instagram, Melissa Gonzales da cuenta de quiénes serían, en estos momentos difíciles, su principal refugio . En este caso, destacó a la hija que tiene con el comediante, a quien celebró sus logros en la disciplina deportiva que practica.

Los videos puestos por Gonzales son grabados por otra persona, ya que de fondo se puede ver el chat de Instagram. Si bien no se descarta que Jorge Luna haya sido la persona que le mande las imágenes, tampoco se descarta que ambos estén pasando por una seria crisis en estos momentos. ¿Cuál será la verdad de todo?