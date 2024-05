Ethel Pozo y el emotivo mensaje a su hija Luana por sus 15 años: "Completaste mi mundo"

Ethel Pozo ha conmovido a todos al compartir una emotiva publicación por el cumpleaños número 15 de su hija Luana. La conocida presentadora de televisión utilizó sus redes sociales para expresar lo importante que es su hija en su vida y dedicarle unas sentidas palabras.

Ethel Pozo emocionada por los 15 Años de su hija

En su cuenta oficial de Instagram, Ethel Pozo escribió: "Feliz cumpleaños Luana. Y llegaron los 15, mi amor. ¡Qué increíble! La más pequeñita de la casa, la que me enseñó que la vida tenía un equilibrio perfecto (porque completaste mi mundo con tu llegada). La niña más amorosa y cariñosa que existe. [...] Vivo agradecida con Dios por haberme escogido para ser tu mami y la de Dome".

Post de Ethel Pozo sobre los 15 años de su hija. (Foto: Captura de pantalla)

Ethel agregó: "[...] Te amo, Lua, y nunca dudes que voy a estar a tu lado siempre que me necesites, que mis manos estarán ahí para sujetarte, que el amor de mamá es infinito y que deseo que continúes siendo la mujer feliz, valiente y segura de lo que quiere por siempre. ¡Feliz cumpleaños, quinceañera! ¡A celebrar!".

Aunque no se ha confirmado si le organizó una fiesta de quinceañera como lo hizo con su hija mayor Doménica, se sabe que Ethel Pozo y Luana disfrutaron de un exclusivo viaje a Cancún junto con amigas. Este viaje se suma a las celebraciones, aunque generó algunas críticas.

Ethel le echa flores a su hija

Ethel Pozo también agradeció a Luana por llenarla de amor: "Gracias por llegar y darme tanto amor, por llenarme de besos y abrazos a diario. Por favor, nunca dejes de darme el abrazito y beso de las buenas noches, por más que crezcas, ¿sí? Gracias por haberte convertido a lo largo de estos 15 primeros años de tu vida en esa persona que siempre piensa en todos, generosa, solidaria y detallista".

La orgullosa madre destacó los talentos de su hija: "Luana es la más pequeña de la casa, pero es la más deportista (entrena y juega 6 días a la semana) y con esa responsabilidad y esfuerzo que le pones al deporte, nos enseñas a todos. Mi pequeñita también toca lindo el piano (creo que no les he contado esta parte) y cada vez que me regala una pieza, mi corazón explota de alegría y orgullo, como en el Día de la Madre".

Con esta publicación, Ethel Pozo no solo celebró los 15 años de su hija, sino que también compartió con sus seguidores el profundo amor y orgullo que siente por Luana. Una muestra más de que, para Ethel, sus hijas son lo más importante en su vida.