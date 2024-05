¡Tremendo 'chape'! Flavia Laos y Nicola Porcella fueron captados besándose en discoteca mexicana

La farándula peruana está en vilo tras la reciente filtración de un video donde se ve a Flavia Laos y Nicola Porcella besándose en una discoteca en México. Este video, compartido por la página de espectáculos Instarándula de Samuel Suárez, ha causado gran revuelo en las redes sociales.

La farándula peruana está en vilo tras la reciente filtración de un video donde se ve a Flavia Laos y Nicola Porcella besándose en una discoteca en México. Este video fue compartido por la popular página de espectáculos Instarándula de Samuel Suárez y ha causado gran revuelo en las redes sociales.

El video muestra a Flavia y Nicola compartiendo un beso apasionado en medio de una fiesta. Aunque el clip es breve, los detalles en el look de ambos dejaron pocas dudas sobre sus identidades. Flavia, con su característico cabello rubio y mechones destacados, y Nicola, con un distintivo collar blanco, fueron fácilmente reconocibles.

En la fiesta también estuvo presente Wendy Guevara, ganadora de "La Casa de los Famosos" y amiga cercana de Nicola. Wendy se ve disfrutando y cantando mientras la cámara capta el beso entre Flavia y Nicola. Este detalle no pasó desapercibido para las "ratujas" que asistieron a la fiesta y rápidamente compartieron el video en redes sociales.

Flavia y Nicola negaron romance

Hace unos días, Flavia Laos había declarado a "Amor y Fuego" que no había ningún romance entre ella y Nicola. "Dicen que parecemos hermanos. Yo estoy enfocada en mi carrera, en mi música, en hacer dinero. Ahorita me voy a México otra vez, no se gasten, yo fluyo, vibro y si en algún momento pasa algo con una persona, se los voy a hacer saber. Nicola es mi amigo", afirmó la actriz.

Por su parte, Nicola Porcella también ha negado repetidamente cualquier vínculo romántico con Flavia. En una entrevista reciente, mencionó: "Flavia es una chica superlinda. Yo siempre lo he dicho, siempre ha sido mi amiga, es una gran mujer, es talentosísima. Sé que le está yendo muy bien y le he dicho: 'Lo que necesites en México, sabes que tienes las puertas abiertas, tienes mi casa, en lo que yo pueda ayudar'. Es mi amiga".

Sin embargo, el nuevo video parece contradecir sus palabras, ya que se les ve en una actitud muy cariñosa. El video ha generado una ola de comentarios y especulaciones sobre la verdadera naturaleza de la relación entre Flavia Laos y Nicola Porcella. Muchos seguidores en redes sociales se preguntan si este beso confirma que son más que amigos, o si simplemente fue un momento de diversión entre amigos cercanos.

A pesar de las negativas de ambos, el público sigue atento a cualquier novedad sobre esta posible pareja. Flavia y Nicola han sido vistos juntos en varias ocasiones, y aunque siempre han insistido en que solo son amigos, los recientes acontecimientos han dejado a muchos con dudas.

¿Qué pasará ahora? Mientras tanto, Flavia Laos continúa enfocada en su carrera musical, recientemente lanzando su nuevo tema "Portarnos mal", y Nicola Porcella sigue disfrutando de su vida en México. Solo el tiempo dirá si este beso fue el inicio de algo más o simplemente un momento de diversión entre amigos.

La atención sobre Flavia Laos y Nicola Porcella no parece que vaya a disminuir pronto. Con sus seguidores atentos a cada paso que dan, cualquier novedad será rápidamente compartida y comentada. ¿Será que finalmente se animarán a confirmar su relación, o seguirán insistiendo en que solo son amigos? Estaremos atentos a las próximas noticias sobre esta pareja que tiene a todos hablando.