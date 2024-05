Melissa Paredes sobre el 'Gato' Cuba: "Antes nos sacábamos los ojos, ahora nos llevamos bien"

Melissa Paredes sorprendió al compartir detalles sobre su actual relación con su expareja y padre de su hija, Rodrigo 'Gato' Cuba. Además, la actriz confesó que, a pesar de las dificultades del pasado, ahora ambos mantienen una relación cordial por el bienestar de su pequeña hija, Mía.

La reconocida modelo y actriz Melissa Paredes sorprendió a todos al revelar detalles sobre su actual relación con su expareja y padre de su hija, Rodrigo 'Gato' Cuba. En una reciente entrevista, Melissa habló abiertamente sobre cómo han superado sus diferencias y ahora mantienen una relación cordial por el bien de su pequeña hija, Mía.

Melissa Paredes, quien pronto se casará con Anthony Aranda, habló en el programa "Estás en Todas" sobre su situación con el 'Gato' Cuba. "Hoy por hoy, nos llevamos bien con Rodrigo. Nos hemos enojado juntos, nos hemos sacado los ojos juntos, hemos llorado juntos y también ahora estamos llevando la fiesta en paz por las personas que más amamos en el mundo. Creo que a nadie vamos a amar más que a nuestros hijos", expresó Melissa.

Hace más de dos años, Melissa y Rodrigo pasaron por una separación abrupta después de que se captara a la modelo en una situación cariñosa con Anthony Aranda, confirmándose una infidelidad. Este hecho causó un gran revuelo mediático y un distanciamiento entre la pareja.

Melissa habla de Rodrigo Cuba como padre

Durante la entrevista, Melissa elogió a Rodrigo Cuba como padre, mencionando la buena relación que él tiene con su hija Mía. "Es un buen papá, puede ser que haya permitido muchas cosas porque si hubiera puesto un alto quizá eso no hubiera pasado (...) Sí, Mía quiere mucho a su papá, tienen una relación bonita que nadie va a poder romper. Mía nos ama a los dos con locura, somos sus papás, así digan lo que digan, así hablen lo que hablen, es algo que nada ni nadie va a romper. Mi hija es una niña muy inteligente, muy fuerte", afirmó la modelo.

Melissa también recordó entre lágrimas el duro momento que vivió al ser separada de su hija por una orden legal interpuesta por la Fiscalía durante varias semanas. "Creo que ha sido el peor momento de mi vida. Eso fue lo peor que me ha pasado en mi vida y no se lo deseo a nadie. Sentí que me iba a morir (...) Para mí es un milagro todo lo que me pasó y hoy por hoy es un triste recuerdo. Me hacía recordar lo que viví con mi hermana a una magnitud abismal", comentó emocionada.

En ese sentido, Melissa Paredes está enfocada en mantener una relación armoniosa con Rodrigo Cuba por el bien de su hija y continuar con su vida al lado de Anthony Aranda. Con el tiempo, ambos han logrado superar sus diferencias y ahora trabajan juntos para brindarle lo mejor a su hija.

Melissa Paredes ha logrado transformar una relación conflictiva en una relación cordial con su expareja, enfocándose en el bienestar de su hija Mía. Esta nueva etapa en su vida es una muestra de que, con esfuerzo y dedicación, es posible superar los obstáculos y encontrar la paz.