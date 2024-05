Jorge Luna: Conoce a Keydi Mio, la mujer que recibió mensajes subidos de tono del comediante

El comediante Jorge Luna, famoso por su programa "Hablando Huevadas", está en medio de un escándalo. El programa "Amor y Fuego" reveló mensajes comprometedores que Luna envió a una joven llamada Keydi Mio, también conocida como Mary Jane en redes sociales. Te contamos quién es esta chica.

¿Quién es Keydi Mio?

Keydi Mio es una maquilladora de 26 años que se ha hecho conocida recientemente. En 2019, cuando tuvo las conversaciones con Jorge Luna, tenía 21 años. En su cuenta de Instagram, Keydi muestra su talento para el maquillaje y su pasión por viajar. Ha visitado lugares como Cajamarca, Chiclayo, Cusco y Chachapoyas. Originalmente de Lima, se mudó a Ica en 2019, aunque no se sabe dónde vive actualmente.

En 2019, Jorge Luna, quien está casado con Melissa Gonzales desde 2020, envió mensajes subidos de tono a Keydi Mio. La joven contó que se sintió muy incómoda por el contenido de los mensajes del comediante, a quien le escribió inicialmente solo por sus chistes y videos.

"De la nada me escribe y me dice 'hola, qué tal'. Yo le respondí que me parecieron graciosos sus chistes. (...) Me pareció una manera asquerosa de dirigirse hacia mí, así esté calata, así esté de cualquier manera, no tenía que ponerme eso", comentó Keydi, muy molesta.

Según los chats revelados por "Amor y Fuego", Luna escribió: "Yo estaba a punto de automotivarme y justo vi tus fotos. Te pasas. Ya te pasaste ya. No pues, ya mucho ya. Esto es un abuso pero ojalá sirva para motivarme. Espero no te moleste".

Controversia

Las revelaciones han generado una gran controversia. Jorge Luna ha sido criticado no solo por el contenido de sus mensajes, sino también por su actitud durante una entrevista con la periodista Verónica Linares, donde afirmó haber asistido "sin ganas". Linares, por su parte, respondió de manera relajada: "Ja, ja, ja, no sabía. Ustedes saben que no me gusta entrar en polémica, prefiero no opinar, todo tranquilo, no pasa nada".

Este escándalo ha puesto en evidencia la importancia de mantener un comportamiento respetuoso y adecuado en todos los contextos, especialmente cuando se es una figura pública. La situación también resalta la necesidad de tratar a todos con dignidad y respeto, independientemente de la fama o el éxito que se tenga.

¿Cómo afectará a Jorge Luna? Todavía no se sabe cómo este escándalo afectará a la carrera de Jorge Luna. Por ahora, el comediante no ha dado una declaración oficial al respecto. Sus seguidores y detractores estarán atentos a sus próximos movimientos y a cualquier reacción por parte de su esposa, Melissa Gonzales.

Mientras tanto, Keydi Mio ha dejado claro su descontento con el trato recibido y ha compartido su experiencia para que más personas conozcan su historia.