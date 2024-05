Jorge Luna se arrepiente de darle una entrevista a Verónica Linares tras polémica: "No quería estar ahí"

En uno de sus últimos episodios del programa en YouTube "Hablando Huevadas", Jorge Luna y Ricardo Mendoza discutieron las críticas que han estado recibiendo tras su entrevista con Verónica Linares en 'La Linares'. Los presentadores expresaron a la conductora de América Televisión que no disfrutan de dedicar tiempo saludando a los seguidores que se les acercan.

Dichas declaraciones causaron gran indignación entre los usuarios en redes. Ante ello, Jorge Luna se disculpó por brindar dicha entrevista, pero no por sus palabras en contra del público. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Jorge Luna se arrepiente de entrevista con Verónica Linares

Estas afirmaciones han generado una gran controversia, con Jorge Luna y Ricardo Mendoza siendo el centro de críticas. En respuesta, Jorge manifestó su pesar, aunque no por lo que dijo, sino por haber accedido a una entrevista con la periodista.

"Voy a pedir unas disculpas, por dar una entrevista a Verónica Linares, ese fue mi error", dijo Jorge Luna, quien indicó que le ha pedido a su madre que no entre a redes ni mucho menos escriba defendiéndolo. Estas declaraciones vuelven a llamar la atención de muchos usuarios en redes sociales, los cuales ahora han mostrado su rechazo frente al programa cómico.

"Fuera de bromas, por un tema de salud mental, en una situación como esta no ves redes, no ves noticias, le pedí a mi mamá que deje de estar peleando en TikTok... Hay varios (comentarios) que se repiten, 'que comes gracias a ellos' y mil cosas más, entre esos está también 'no fue las formas'", acotó el conductor de Hablando Huevadas.

¿No querían dar la entrevista?

En otro momento, Jorge Luna reconoció sentirse incómodo durante la entrevista con Verónica Linares, indicando que su expresión y actitud dejaban claro su deseo de no estar presente. Insistió en que sus opiniones han sido coherentes a lo largo del tiempo y que lo expresado durante la entrevista con Linares reflejaba su postura desde hace años.

"Sí, tenía cara de asco, no quería estar sentado ahí, salí hora y cuarenta, tres horas grabé. Sin ánimos de justificar, yo dije lo que dije y lo venimos diciendo hace cuatro años. Lo dije con cara de aburrido, sí", indicó.

En medio de la controversia, los comediantes también abordaron las imitaciones que realizaron de ellos en el programa "JB en ATV". Los presentadores expresaron su agradecimiento a Alfredo Benavides y Danny Rosales por imitarlos.

"¡Bien, carajo! Era mi sueño que Alfredo Benavides me imite", señaló el popular 'Richavo', mientras su compañero se mostró complacido por la caracterización que le hizo Danny Rosales. "No sé si ofenderme o agradecer que no lo pusieron más marrón", sostuvo en medio de risas.