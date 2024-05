Juliana Oxenford asegura que no volvería a la televisión: "Todos siguen un guion"

Juliana Oxenford, conocida periodista peruana, ha decidido mantenerse alejada de la televisión después de su inesperado despido de ATV. A pesar del éxito de su programa "Al estilo Juliana", Oxenford ha encontrado un nuevo camino en el mundo digital con su podcast "El Búnker". Aquí te contamos por qué prefiere esta plataforma y sus razones para no volver a la pantalla chica.

Juliana Oxenford revela que ya no volvería a la televisión

Prefiere la libertad de su podcast. Juliana Oxenford ha sido clara sobre su decisión de no regresar a la televisión. En una reciente entrevista, expresó su frustración con las limitaciones y la falta de libertad de expresión en los medios tradicionales. "Creo que la televisión se está manteniendo al margen de un grupo de periodistas que opinamos, que decimos lo que sentimos y que de una u otra manera trasladamos la voz de la mayoría de peruanos", comentó.

Tras su salida de ATV, Juliana lanzó su podcast "El Búnker", donde puede hablar libremente sobre temas de la realidad peruana, especialmente política. "Las cifras de rating hablan de la poca popularidad, la poca confianza que están generando estos medios. Algunos hacen trabajos excelentes. Y, sin embargo, no hay la réplica que uno espera porque la gente simplemente ya se metió en la cabeza la consigna de no, ya de la televisión no espero nada porque todos siguen un guion", explicó.

¿Por qué Juliana Oxenford prefiere su podcast?

Oxenford también habló sobre las dificultades que enfrentan los periodistas que no siguen el guion impuesto por los medios. "Te cortan la cabeza por no tener una voz dócil, te maltratan, te insultan en tu propio canal por no sumarte a una campaña de fraude que nunca existió", denunció.

Cuando se le preguntó si consideraría volver a la televisión, Juliana fue tajante: "Te soy honesta, si a mí ahora en esta coyuntura me llaman de un medio yo diría no, sigo con el Búnker. Porque si bien hay un tema económico que golpea y demás, por esto que no hay un sueldo fijo y no sabes cuánto va a entrar un mes y otro mes", expresó.

Juliana Oxenford ha encontrado en su podcast un espacio donde puede ser ella misma y expresarse sin restricciones. "(El Búnker) es mi refugio. Es mi lugar, es mi casa, literal. Me lancé a la piscina. Salí de hecho de la zona de confort que representa ser empleada de un canal, de la radio, de un diario, como lo he sido siempre en mi carrera. Y por primera vez decir, bueno, ha llegado el momento de hacer algo. Y cuando tomas esa decisión te das cuenta de que también tienes que hacer una empresa, tienes que registrar esto, lo otro... Eso lo estoy aprendiendo en el camino", compartió.

La periodista ha decidido priorizar su libertad y autenticidad, eligiendo su podcast "El Búnker" sobre la televisión. Su experiencia refleja el cambio en el consumo de medios y cómo las plataformas digitales ofrecen nuevas oportunidades para los periodistas comprometidos con la verdad y la independencia.

En resumen, Juliana Oxenford ha encontrado en el mundo digital una plataforma donde puede trabajar con total libertad, algo que le era imposible en la televisión tradicional. Su decisión de no volver a la pantalla chica es un claro mensaje sobre la importancia de la libertad de expresión y la integridad profesional.