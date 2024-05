Verónica Linares rompe su silencio tras polémica de 'Hablando Huevadas' ¿Qué dijo?

Verónica Linares decidió abordar la controversia que rodea a Ricardo Mendoza y Jorge Luna después de que estos últimos admitieran en una entrevista para su podcast "La Linares" que se sienten incómodos al tomarse fotografías y grabar videos para los seguidores de Hablando Huevadas que los reconocen en las calles.

Como se sabe, la conductora de América Noticias recibió a los comediantes como invitados hace 10 meses, sin embargo, este fragmento de la entrevista se hizo viral en las redes sociales. En respuesta, Jorge Luna ofreció disculpas asegurando que lamentaba haber hecho tales declaraciones a la periodista, ya que se sintió muy incómodo durante la entrevista. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Verónica Linares rompe su silencio tras polémica de Hablando Huevadas

En lugar de reconocer que fue un error rechazar a sus seguidores, Jorge Luna causó sorpresa al revelar que asistió a esa entrevista sin entusiasmo, pasando tres horas junto a su compañero Ricardo Mendoza y la periodista. Esto ha generado rumores sobre una posible rivalidad con la compañera de Federico Salazar, ya que, debido a esa conversación, ahora es objeto de críticas y ataques en las redes sociales.

No obstante, la periodista Verónica Linares no tiene problemas con las declaraciones del comediante y dio contundente respuesta al respecto. "Ja, ja, ja, no sabía. Ustedes saben que no me gusta entrar en polémica, prefiero no opinar, todo tranquilo, no pasa nada", dijo para el diario Trome.

Incluso, respondió a la posibilidad de tenerlos como invitados nuevamente, pese a que tuvieron muchas diferencias en sus maneras de pensar en el primer diálogo que tuvo con ellos. "De repente vuelven a estar en 'La Linares' a fin de año, el próximo año, quién sabe", agregó.

Su opinión sobre la reciente polémica

Con su característico enfoque, Verónica Linares expresó una opinión completamente neutral y no se sumó a las críticas sobre cómo los famosos deben interactuar con sus seguidores, mostrando gratitud por su apoyo. "El programa lo hice hace un año. No sé por qué ha rebotado recién, no tengo idea y ya todo lo que pensaba sobre el tema lo conversé ahí con ellos. No tengo nada más que agregar", sostuvo.

Por lo contrario, agradeció que hayan compartido su tiempo en su espacio de YouTube y expresó lo que realmente piensa de su forma de ser. "(Hubo buena onda) así es, son un fenómeno, sin duda, y sus historias de vida son llamativas e interesantes. Siempre estaré agradecida con todos los invitados que aceptan regalarme una hora de su vida".