Laura Spoya sorprendida por precio de entradas al Miss Perú, pero lo defiende: "Las misses somos caras"

Laura Spoya, ex Miss Perú, quedó en shock al enterarse del precio de las entradas para la final del Miss Perú 2024, pero no dudó en defenderlo. En una entrevista con "Buenos Días Perú", Laura reveló su asombro y justificó el costo diciendo que "las misses somos caras".

Laura Spoya sobre precio de entradas al Miss Perú

En una entrevista con el programa "Buenos Días Perú", Laura Spoya fue consultada sobre su opinión respecto al precio de las entradas para el certamen de belleza. La modelo no sabía el costo exacto y preguntó al reportero: "¿Cuánto están?".

Cuando el reportero respondió que la entrada más cara costaba 200 dólares, Laura se mostró sorprendida y exclamó: "¡200 dólares! Ah, bueno, las misses somos caras y finas. Son los 10 años de Miss Perú, van a estar todas las reinas, conmigo empezaron y vamos a estar todas".

Laura Spoya también pidió que la gente no se queje tanto por el precio de las entradas. "No hay que quejarse, la gente se queja porque sí, porque no y por si acaso también", dijo. Sin embargo, ante la insistencia del reportero, prefirió callar y concluyó: "No diré nada... no está caro".

Magaly Medina lo critica y Jessica Newton lo defiende

La popular conductora Magaly Medina también se pronunció sobre el tema y criticó los precios establecidos por la organización del Miss Perú. Durante su programa, Magaly cuestionó la inclusión y calidad de las participantes de este año.

"Porque si esperan que la gente vaya por las candidatas de este año, échense agua. La Newton se pasó de inclusiva. ¿De dónde sacaron a las 'misses'? Se supone que concursan porque pueden ganar o pobrecitas juegan con sus ilusiones", comentó con su usual tono sarcástico.

La final del Miss Perú 2024 se llevará a cabo el 9 de junio en la Fortaleza del Real Felipe en el Callao. Los precios de las entradas están divididos en tres categorías:

Zona Platinum: 200 dólares (740 soles)

200 dólares (740 soles) Zona VIP: 100 dólares (320 soles)

100 dólares (320 soles) Zona Popular: 80 dólares (296 soles)

Jessica Newton, organizadora del Miss Perú, defendió el costo de las entradas en una entrevista con "Amor y fuego". Newton explicó que la organización del evento requiere una gran inversión, lo que justifica el precio elevado.

"No se puede hacer feliz a todo el mundo", afirmó Newton. Además, comparó los precios con los de otros espectáculos internacionales, mencionando que recientemente pagó una alta suma para ver a Madonna en Miami.

El Miss Perú 2024 promete ser un evento espectacular, lleno de glamour y elegancia. A pesar de la controversia por los precios de las entradas, la organización y los involucrados defienden su postura, asegurando que la calidad y exclusividad del evento lo justifican. Los seguidores del certamen están ansiosos por ver quién será la próxima Miss Perú y cómo se desarrollará esta edición tan esperada.