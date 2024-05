Jessica Newton se emociona en la graduación de su hija: "Estoy muy orgullosa"

Jessica Newton, conocida empresaria y directora del Miss Perú, vivió un momento muy emotivo en la graduación de su hija menor, Miranda. La ceremonia marcó el fin de una etapa y el inicio de una nueva aventura académica para la joven que se irá del país.

Jessica Newton se emociona en la graduación de su hija

Jessica Newton no pudo evitar emocionarse durante la graduación de su hija menor, Miranda. Este evento marcó el fin de una etapa importante y el inicio de una nueva aventura para la joven, quien pronto se trasladará a Boston, Estados Unidos, para comenzar sus estudios universitarios.

Newton compartió su alegría en redes sociales, publicando un video de la ceremonia de graduación. Acompañada por su esposo, Fernando Sánchez de Lamadrid, y su hija mayor, Cassandra Sánchez de Lamadrid, Jessica mostró su emoción al ver a su hija menor recibir su diploma.

"Hoy terminas esta etapa con honores, convertida en una mujer responsable, segura y totalmente comprometida con tus sueños", escribió Jessica en Instagram. "Próximo destino @bostoncollege. Estoy muy orgullosa mi amor. Te adoro, chata", continuó su post.

Un emotivo evento

Cassandra Sánchez también estuvo presente en la ceremonia y expresó su orgullo por los logros de su hermana. "Último día de cole de mi Chatus, estoy muy orgullosa de ti. Sé que harás de este mundo un lugar mejor", escribió en su publicación de Instagram. "Le llevo 14 años a mi hermana y puedo decirles que la he visto crecer convirtiéndose en la mujer que es hoy. Siempre serás mi primera bebé. I love you so much chatus. ¡Qué rápido pasa el tiempo!".

Miranda, la menor de las hijas de Jessica Newton, viajará a Boston para comenzar sus estudios en Boston College. Este cambio representa un gran paso para la joven, que ha demostrado ser una estudiante dedicada y comprometida. Su madre, orgullosa, ha estado apoyándola en todo momento y se mostró muy emotiva durante la ceremonia de graduación.

A pesar de la alegría familiar, Jessica Newton también se encuentra en el centro de una controversia relacionada con el Miss Perú. Las entradas para la final del certamen tienen un alto costo, lo que ha generado críticas. Sin embargo, Jessica ha defendido su evento y ha demostrado que su prioridad sigue siendo su familia, asistiendo a la ceremonia de su hija a pesar de los compromisos profesionales.

La graduación de Miranda ha sido un evento lleno de emociones para Jessica Newton y su familia. Con su hija menor preparándose para estudiar en Boston, Jessica no pudo evitar mostrar su orgullo y amor en las redes sociales. A pesar de las críticas relacionadas con el Miss Perú, Jessica demostró que su familia siempre será su prioridad.