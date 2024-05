Leslie Stewart causa rechazo en redes sociales tras desatinado comentario racista ¿Qué dijo?

Leslie Stewart fue invitada al programa de entrevistas 'Nadie se salva', donde, además de hablar sobre su vida personal, abordó varios temas de actualidad nacional. Sin embargo, durante su participación, la conocida actriz peruana realizó un comentario desafortunado que provocó la indignación de los usuarios en 'X'.

La exconcursante de El Gran Chef Famosos ha sido duramente criticada en las redes sociales por supuestamente expresar una opinión racista y discriminatoria hacia las personas que conducen vehículos en el país. A continuación, te contamos qué fue lo que dijo la actriz que ha generado polémica en redes.

Leslie Stewart genera indignación por comentario racista

Durante una charla con Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo, la actriz peruana intentó justificarse después de que un usuario calificara la entrevista como 'una conversación de blancos privilegiados'. En respuesta, Leslie afirmó que su color de piel no le ha otorgado ningún privilegio y, al contrario, también ha enfrentado dificultades económicas en las que tuvo que trabajar como 'llenadora de techos' para alimentar a sus hijos.

Estos fueron los polémicos comentarios de Leslie Stewart en el podcast #NadieSeSalva de Pablo Saldarriaga y Gabriel Calvo: "Ahora tú ves un Mercedes y no sabes si es el chofer o el dueño". 🤦🏻👇🏼 pic.twitter.com/AwYirMK0BH — Ric La Torre (@RicLaTorreZ) May 23, 2024

En el contexto del debate sobre el racismo, los conductores del programa mencionaron a Jorge Luna como ejemplo y discutieron la posibilidad de inscribir a sus hijos en colegios exclusivos como el Newton. "¿Tu crees que le van a mirar el pantone de color?", preguntó Pablo Saldarriaga. Ante esto, la actriz respondió: "No, papito. Ahora ves un Mercedes y no sabes si es el chofer o el dueño. No importa".

Fue este último comentario el cual ha desatado la indignación de muchos usuarios en las redes sociales, quienes inmediatamente empezaron a criticar a la actriz peruana.

Usuarios indignados con Leslie Stewart

Ante el inapropiado comentario de la modelo rubia, varios usuarios en 'X' se unieron al descontento general por estas declaraciones recientes y la falta de cuestionamiento por parte de los conductores presentes.

"El color de piel no determina Al propietario del vehículo de lujo, eso es prejuicio duro y puro.", "Acá en Perú, es racista hasta el que tiene un Mercedes y se ve como ella dice. Todos son racistas abiertamente o a puerta cerrada, pero lo son", fueron algunos de los comentarios en redes sociales.

"Como decía Ferrando: "eso es lo que le gusta a la gente", "La ignorancia es endémica en todos los estratos sociales, ella vive en un balneario del sur pero se expresa como cualquier poco educado de cualquier parte del Perú", fueron otras críticas sobre las declaraciones de Leslie Stewart.