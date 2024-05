Israel Dreyfus denuncia a ex de Gabriela Serpa por estafa de miles de soles: "No es poca plata"

Israel Dreyfus, conocido ex chico reality, denunció ser una de las víctimas de un millonario fraude perpetrado por Gonzalo Méndez, expareja de la actriz cómica Gabriela Serpa. En la reciente edición de "Magaly TV La Firme", dio sus declaraciones.

Israel Dreyfus víctima de fraude de ex de Gabriela Serpa

Israel Dreyfus, conocido por su participación en "Esto es Guerra", denuncia haber sido víctima de una estafa millonaria perpetrada por Gonzalo Méndez, expareja de Gabriela Serpa. Te contamos todos los detalles.

En el reciente programa "Magaly TV La Firme", transmitido el 22 de mayo, Magaly Medina reveló un informe impactante sobre Gonzalo Méndez, quien ha sido denunciado por fraude por varias personas, incluido el chico reality Israel Dreyfus.

Gonzalo Méndez, quien se presentaba como un empresario exitoso, habría estafado a múltiples personas, incluyendo figuras del espectáculo. Utilizando un esquema de fraude piramidal, prometía devolver el dinero con grandes ganancias.

Israel Dreyfus, uno de los afectados, explicó cómo fue engañado por Méndez. "No es poca plata, pero no te voy a dar detalles. Él decía que trabajaba en una empresa de su tío, haciendo licitaciones con el Estado", comentó Dreyfus. El modelo afirmó que le entregó más de 30 mil soles para un supuesto negocio.

El 'modus operandi' de Méndez consistía en devolver inicialmente el dinero para ganarse la confianza de sus víctimas y luego volver a pedirlo con la promesa de más oportunidades de negocio. "Te pedía plata y dame diez, te doy doce o te doy trece. Él retornaba la plata, pero te lo volvía a pedir. Te daba la plata, tu ganancia ficticia, y sin darte cuenta se la volvías a dar porque él te decía que había más pedidos y más chamba", explicó Dreyfus.

Otras víctimas

Además de Israel Dreyfus, Giancarlo Cossio también denunció a Méndez. "A Gonzalo Méndez, pareja o expareja de Gabriela Serpa, él me ha estafado a mí con más de 30 mil soles, y a amigos cercanos con muchísimo más dinero", declaró Cossio.

Cossio relató cómo conoció a Méndez en un concierto y cómo este comenzó a gastar grandes cantidades de dinero para ganarse su confianza. "Gonzalo me comentó si es que yo quería invertir y que los intereses que me daba eran buenos. Yo confié en ese momento y no le pedí los papeles. Yo le daba 10 y 20 mil soles y me devolvía en fechas", explicó Cossio.

Según Magaly Medina, Gonzalo Méndez ha huido del país para evitar enfrentar a la justicia. "Este hombre se fue lejos de nuestras fronteras", comentó la conductora, quien también explicó cómo Méndez usaba el nombre de la empresa de su tío para ganar la confianza de sus víctimas.

Gabriela Serpa, expareja de Méndez, se mostró sorprendida por las acusaciones. "Me parece increíble", comentó la actriz. Serpa afirmó que ya no mantiene una relación amorosa con Méndez y que él debe enfrentar las consecuencias de sus actos.

Este escándalo ha sacudido a Chollywood, mostrando cómo la confianza puede ser traicionada por aquellos que buscan enriquecerse a costa de los demás. La justicia tendrá la última palabra en este caso que ha dejado a muchas personas afectadas y a la espera de una resolución.