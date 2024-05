¿Regresa a "Esto es Guerra"? Cristian Rivero reaparece tras su salida del reality y deja MISTERIOSO mensaje

¿Todos vuelven? El pasado 29 de abril, Cristian Rivero y Katia Palma se despidieron de "Esto es Guerra" luego de tres meses en la conducción. Fue la pareja de Gianella Neyra el más emotivo e incluso derramó algunas lágrimas. Ha pasado algunas semanas y el conductor de televisión habló para las cámaras de "Todo se Filtra", donde dejó un misterioso mensaje sobre su posible regreso al reality de competencia. ¿Qué dijo?

Se despidió entre lágrimas

Luego de tres meses de juegos y competencias, "Esto es Guerra" le dijo adiós a Katia Palma y Cristian Rivero. Ambos conductores habían llegado solo por una corta temporada de verano, por lo cual, tuvieron que dejar el reality de competencia en medio de la pena y tristeza de ellos, así como también de los competidores.

Fue Katia Palma la primera en tomar la palabra para poder agradecer a todas las personas con las que trabajo en el último trimestre. Para la actriz cómica, el cariño que sintió por parte del público fue totalmente abrumador, por lo cual se muestra más que contenta.

El más emotivo fue Cristian Rivero, quien no pudo contener algunas lágrimas al dar su discurso de despedida. La pareja de Gianella Neyra señaló que se llevará el mejor recuerdo de todos los competidores, con quienes no solo compartió dentro del set, sino también fuera de él.

"Para mí fue un tremendo reto, un gran aprendizaje. Me llevó lo mejor de los recuerdos. Gracias Renzo, Johanna (se quiebra). Soy muy emotivo, gracias por su generosidad. Gracias, chicos, por todo, por esas conversaciones allá afuera tomando café en los pasillos, me llevo un gran recuerdo . Gracias, Esto es Guerra por devolverme estas ganas de seguir haciendo televisión. Han sido tres meses increíbles, vinimos como conductores invitados y los llevo en mi corazón", dijo Rivero.

¿Qué dijo Cristian Rivero sobre "Esto es Guerra"?

El llanto de Cristian Rivero en su despedida de "Esto es Guerra" dio mucho que hablar y Magaly Medina fue una de las más críticas al respecto. En redes sociales, diversos usuarios respaldaban a la "Urraca" y señalaban que el conductor se notaba incómodo en el reality, por lo cual, no entendían su emotividad en su último día.

Al respecto, en una reciente entrevista para las cámaras de "Todo se Filtra", la pareja de Gianella Neyra reveló cuál fue el motivo de su llanto en "Esto es Guerra". "A raíz de que soy papá me he vuelto un llorón. Soy una persona que le gusta expresar sus emociones, trato de no guardarlas. Esto es Guerra fue una experiencia para mí retadora, fue una invitación que no esperaba, la pasé muy bien, fue los tres meses que duró la temporada", acotó.