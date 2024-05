¡Duro momento! Melissa Paredes se quiebra tras recordar separación de su hija: "Era yo contra el mundo"

Melissa Paredes abrió su corazón para compartir datos de su vida durante una entrevista en 'Estás en Todas' transmitida por América TV el 18 de mayo. En esta ocasión, la exreina de belleza confesó los desafiantes episodios que enfrentó durante su separación de su hija de cuatro años, ordenada por el Poder Judicial tras el escándalo mediático con su exesposo, Rodrigo Cuba.

En ese sentido, la actriz se quebró al contar cómo le afectó este episodio en su vida. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Melissa Paredes se quiebra tras recordar separación de su hija

Durante la reciente entrevista, la actriz confesó que este episodio fue uno de los más duros que le tocó vivir. No obstante, supo salir a delante y poder reencontrarse con su amada hija. "Creo que fue el peor momento de mi vida, eso fue lo peor que me pasó en la vida, no se lo deseo a nadie. Sentía que me iba a morir. Es un milagro lo que pasó, hoy por hoy es un triste recuerdo", puntualizó.

En ese sentido, señaló que después de un período de dos meses, el Juzgado de Familia anuló las restricciones impuestas en su contra, permitiéndole reunirse con su hija. Finalmente, en septiembre de 2022, pudo reunirse con su pequeña Mia y tenerla consigo.

Como es sabido, debido a las medidas de protección que también involucraban a su padre, Rodrigo Cuba, la niña no pudo estar en contacto con ninguno de sus padres, por lo que residió en casa de su abuela paterna, Ysmena Piedra. Durante este tiempo, su abuela se encargó de cuidarla, alimentarla y llevarla al colegio hasta que pudiera reunirse nuevamente con sus padres.

El reencuentro entre Melissa y su hija fue un momento de gran felicidad que siempre recordará. "Me acuerdo perfecto el momento. Ya la podía ver y fue en la casa de la mamá de Rodrigo (Cuba), y yo me moría de emoción, pero al final de nervios porque estaba con todo el mundo, era yo contra el mundo. Me importo un pepino, fui, abrace a mi hija. Mi hija se emocionó, se tiró encima mío y no me quiso soltar más", dijo entre lágrimas.

La gran valentía de su hija

Melissa Paredes mencionó que después de reunirse con su hija, no pudo apartarse de ella y observó que la niña se mostraba melancólica y tenía dificultades para comunicar sus emociones verbalmente. La influencer señaló que está recibiendo apoyo psicológico para ayudarla a superar el trauma de estar separada de sus padres.

"En ese momento era más chiquita y se guardaba las cosas, se retraía mucho. Solo me abrazaba fuerte y me decía no te vayas... y yo le decía; 'no me voy a ir, mi amor'", detalló entre sollozos. "Yo creo que no ha sido necesario hablar de la situación, ella se acuerda de las cosas. Es inteligente, es una niña muy fuerte que le tocó vivir cosas a sus cuatro años que no debió pasar", sostuvo Melissa Paredes.