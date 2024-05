¡El mejor de los éxitos! Natalie Vértiz se pronuncia tras ingreso de Yaco Eskenazi a EGCF: ¿Qué le dijo?

¡Todo su apoyo! Yaco Eskenazi sorprendió a más de uno al ser anunciado por todo lo alto como nuevo integrante de la familia de "El gran chef famosos". El capitán histórico de "Esto es Guerra" deja América Televisión luego de muchos años y se aventura en el reality de cocina de Latina, donde llega tras su paso por "Mi mamá cocina mejor que la tuya". Al respecto, Natalie Vértiz, su esposa, se animó a pronunciarse y sorprendió con su mensaje al exfutbolista. ¿Qué le dijo?

Yaco Eskenazi en "El gran chef famosos"

En un verdadero "golpe" en el "mercado de fichajes" de la televisión peruana, Yaco Eskenazi fue anunciado como uno de los seis primeros participantes de la octava temporada de "El gran chef famosos". La presencia del capitán histórico de "Esto es Guerra" ha generado mucha expectativa en los "chefsitos", quienes ansían verlo alzar la olla dorada.

Esta será la primera vez que el esposo de Natalie Vértiz no esté "oficialmente", por unos meses al menos, en América Televisión. Durante toda su vida artística, el exfutbolista había participado en diversos programas del canal de Pachacamac, tales como "Esto es Guerra", "Mi mamá cocina mejor que la tuya", "Estás en Todas", entre otros.

Su experiencia previa en "Mi mamá cocina...", programa que conducía junto a Ethel Pozo hasta diciembre del año pasado, hace creer que podría ser uno de los favoritos para alzar la olla dorada al final de la octava temporada. El reality culinario producido por Ricardo Morán sabe de la importancia de este "fichaje", por lo cual, no han dudado en presumirlo en sus redes sociales.

De inmediato, las redes sociales no tardaron en pronunciarse y los chefsitos le dieron una calurosa bienvenida al capitán histórico de "Esto es Guerra". "¿Alguien puede pensar en Ethel?", "la pobre va a salir a decir que cocinar todos los días no es la realidad de todos los peruanos", "Ethel llora de impotencia", "Yaco me gustaba en América y ahora me gusta más en el gran chef", "Ahora sí viene lo bueno", "con gusto voy a ver esta temporada", se puede leer en redes sociales, donde los chefsitos avalan el ingreso de Yaco Eskenazi a la octava temporada de "El gran chef famosos".

Natalie Vértiz se pronuncia

Su llegada al canal de San Felipe ha causado gran revuelo y acaparó las portadas de los medios de espectáculos. Muchos esperan ver una faceta totalmente diferente de Yaco Eskenazi en Latina y no descartan que, para asegurarlo, puedan darle un programa propio.

Al respecto, Natalie Vértiz, su esposa y fiel compañera, no tardó en pronunciarse sobre el ingreso de Yaco Eskenazi a "El gran chef famosos". La conductora de "Estás en Todas" no pudo ocultar su emoción y sorprendió al postear un romántico mensaje en las redes sociales del reality culinario.

"Qué buen jale", comentó Natalie Vértiz. El mensaje fue acompañado de emojis que demostraban lo enamorada que está de Yaco Eskenazi y rápidamente tiene más de mil me gustas y varios comentarios.

Incluso, muchos chefsitos le piden que se anime a dejar América Televisión y al igual que Yaco Eskenazi, pruebe suerte en "El gran chef famosos". Esto es complicado ya que la reconocida modelo tiene contrato con el canal de Pachacamac hasta finales de año, pero en el mundo de la televisión, nada es imposible. ¿Qué pasará?