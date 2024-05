¡Cantinflada! Gisela revela que después del robo no saca su celular y la trolean: "¿Y con qué grabaste?"

¡Cuándo digo una cosa, digo otra! Hace un par de meses, Gisela Valcárcel era víctima de la inseguridad ciudadana. Como tantas veces le pasa al ciudadano de a pie, esta vez le tocó a la "Señito" experimentar el amargo sabor de un robo en San Isidro. Esto se dio mientras ella paseaba por las calles del mencionado distrito, por lo cual, ahora asegura tomar sus precauciones. Sin embargo, recientemente, utilizó su celular para grabarse para sus redes sociales y luego destacó que ya no saca su teléfono móvil en las calles. Esto causó las burlas de los usuarios en redes, quienes la trolearon señalando que empezó con sus "fariseladas".

Gisela Valcárcel sufre robo de su celular

En el mes de marzo, Gisela Valcárcel reportó haber sufrido un robo mientras paseaba por las calles de San Isidro. La exconductora de televisión destacó que el ladrón continuó su camino sin mostrar ningún remordimiento después de quitarle su teléfono móvil.

Tras este asalto, la madre de Ethel Pozo empleó sus plataformas digitales para informar sobre el incidente. Según detalló, esto sucedió después de que un individuo en una motocicleta le arrebatara su teléfono celular y se marchara del sitio sin inconvenientes.

Por tal motivo, la popular 'Señito' no dudó en usar sus redes sociales para criticar este hecho. Además, hizo un llamado a las autoridades, pues ella considera que San Isidro está siendo un distrito muy inseguro.

"Un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú. Hoy me han robado mi celular mientras caminaba. Un hombre en una moto que siguió después de llevarse el cel' como si nada hubiese pasado, como en su casa", escribió una furiosa 'Señito' en su cuenta oficial de Instagram.

La directora de GV Producciones expresó críticas hacia las autoridades de la Municipalidad de San Isidro debido a la falta de seguridad proporcionada. "Impuestos en San Isidro que deberían usarse bien para nuestra seguridad o ¿no?", manifestó la reconocida productora a través de sus redes sociales.

¡Qué tal cantinflada!

Han pasado un par de meses de aquel fatal incidente para la exconductora de "El Gran Show" y ahora ella asegura haber aprendido la lección. Recientemente, utilizó sus redes sociales para expresar que desde el robo, ya no utiliza su celular en la vía pública e incluso, destacó que ahora su teléfono móvil lo guarda en un canguro.

"A ver si es justo. Ahora camino con esto (canguro) aquí y mi celular bien guardadito. (...) Buen día, son bromitas, buen día", señaló Gisela Valcárcel en sus historias de Instagram.

La Gise saca el celular para grabar una historia donde dice que después del robo ya NO saca el celular para nada!!!🤔😂😂

Ya pues Gise, muy temprano para tus fariseladas! pic.twitter.com/6aStVdHj0L — Pajita (@MeDicenPajita) May 18, 2024

Sin embargo, esta historia en Instagram causó todo tipo de comentarios. Si bien la "Señito" recalcó que ya no usa su celular en la vía pública, diversos usuarios en redes se preguntaban con qué había grabado su video para la mencionada plataforma social.