¡Qué roche! Ethel Pozo recibe críticas en redes por presumir lujoso viaje: "No es la realidad de los peruanos"

¿Ahora qué va a decir? La semana pasada, Ethel Pozo fue la gran ausente en varios programas de "América Hoy". Las especulaciones sobre su ausencia estuvieron a la orden del día, sin embargo, no fue por nada grave. En sus redes sociales, la conductora de televisión compartió un lujoso viaje que realizó junto a su hija por sus quinceaños, pero no todo salió como esperaba. Lejos de recibir elogios o buenos comentarios por lo realizado, las críticas no pararon de llover y le recordaron el incidente con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, a quienes criticó por hablar de los fast pass en Disney, argumentando que eso "no es la realidad de todos los peruanos. ¿Irse a un viaje de lujo sí lo es?

Ethel Pozo es criticada por lujoso viaje

Una de las figuras del espectáculo más criticadas es, sin duda alguna, Ethel Pozo. La conductora de televisión es acusada de "fingida" por muchos usuarios en redes sociales y recientemente estuvo en el ojo de la tormenta por los dimes y diretes que protagonizó con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz.

El lío mediático con la popular parejita se dio luego de los famosos "fast pass" para Disney, donde la hija de Gisela Valcárcel no estuvo para nada de acuerdo con las opiniones que brindó Yaco Eskenazi. Ethel criticó a su examigo, ya que para ella, él estaba haciendo alarde de una situación económica que "no es la realidad de todos los peruanos".

Sin embargo, Ethel Pozo parece que entró en "amnesia" hace unos días, ya que no dudó en compartir mediante su cuenta de Instagram la lujosa celebración que tuvo su hija por sus 15 años . En la publicación, la cual ya fue borrada, se veía a su hija menor de edad junto a sus amigas, y en la descripción, la conductora de "América Hoy" expresaba todo su cariño por ella.

Samuel Suárez contra Ethel Pozo

De inmediato, las críticas no tardaron en llegar y fue Samuel Suárez, reconocido creador de contenidos de "Instarándula", quien le recordó el lío mediático que tuvo con Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz, justamente, por "alardear de ciertos lujos".

"Ella no posteaba nada en sus historias, nadita y por interno sabíamos muchos que se había ido en una celebración con su hija, su familia. Pero yo me imagino que Ethel en medio de los lujos, de playa, de los yates diciendo: 'Ay no puedo postear nada porque si posteo, van a decir que me voy a tener que tragar mis palabras porque esa no es la realidad de los peruanos'", señaló.

Criticada a más no poder

Las palabras de Samu Suárez hicieron que todos nos acordemos del incidente entre Ethel Pozo, Yaco Eskenazi y Natalie Vértiz. Este cruce de palabras que tuvieron terminó incluso con la amistad que tenían y, como no podía ser de otra manera, la hija de la "Señito" fue duramente criticada.

"Me parece falta de empatía decir lo que gastas, pero sí paran sacando el costo de cómo se viste Paolo Guerrero, Farfán y Cueva, y todo lo que cuesta vestirse como ellos, y encima mañana van a poner de cómo vive Farfán. NO HAY QUE SER DOBLE MORAL", "La falsa modestia es peor que la falsa empatía", "Falta de empatía también es verte en TV cuando muchas personas con talento de verdad no tienen oportunidad", "Querida, POBRE no eres y eso todos lo sabemos. Lo de Natalie ni se ve que lo dice con mala vibra", escribieron en su momento usuarios en redes sociales.