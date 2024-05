¡QUÉ FUERTE! Brunella Horna y su catarsis por el Día de la Madre: "Me dijeron que no podía tener hijos"

¡EMOCIONADA! Brunella Horna es una de las figuras del espectáculo más mediáticas y ahora conduce "América Hoy" junto a Ethel Pozo y Janet Barboza. Sus inicios en la televisión estuvieron marcadas por la polémica en "Bienvenida la Tarde" y "Esto es Guerra", además de su sonado romance con Renzo Costa. Luego, sorprendió al incursionar en la conducción en el magazine de América Televisión y hoy celebra a lo grande su primer Día de la Madre. En una entrevista reveladora para un medio local, la rubia conductora contó los mil y un bajones emocionales que tuvo que pasar hasta que le llegó el regalo más grande de su vida: el ser mamá.

Brunella Horna hace fuerte confesión sobre su maternidad

Conocida en el pasado por su tema "Olvídate de mí", el cual se hizo muy famoso en su momento, Brunella Horna hoy es una de las conductoras más queridas y seguidas de América Televisión al compartir programa con Ethel Pozo y Janet Barboza en "América Hoy".

Sus inicios en la televisión no fueron nada fácil, ya que estuvieron marcados por la polémica, tal y como fue su romance con Renzo Costa. Sin embargo, poco a poco trabajó para quitarse ese "rótulo" de encima y hoy por hoy triunfa en la conducción de "América Hoy".

No solo en el plano laboral le va de maravillas, sino también en el sentimental y familiar. Hoy, la rubia conductora, celebrará su primer Día de la Madre y cuenta que el proceso fue muy duro e incluso, en su momento, le dijeron "sin filtros" que no podía tener hijos.

"Fue un golpe demasiado duro que me dijeran que no iba a poder tener hijos porque la maternidad era mi sueño", contó en entrevista con un medio local. Además, recordó el terrible incidente que tuvo en un enlace con "América Hoy" durante la cobertura del estreno de "Luz de Luna" y es que, pese a las indicaciones del médico (por su embarazo de alto riesgo), ella siguió trabajando de manera normal.

Este incidente, donde ella confiesa que terminó manchada de sangre, la llevó a tener reposo absoluto y por ende, se alejó de la conducción del programa. Ahora, ve en su pequeño, el mayor regalo y fortuna de una mujer: el ser mamá. "Desde que llegó a mi vida, mis días son de felicidad pura. Es amoroso, me abraza, me coge la cara, y ya dijo 'ma'. Ese ha sido mi regalo adelantado del Día de la Madre", señaló la esposa de Richard Acuña.

Defiende su relación

Después de conocer más sobre la dinámica entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, la amiga de Ethel Pozo, Brunella Horna compartió que ella también concede espacio a su esposo, reconociendo que, de lo contrario, tarde o temprano, ambos se aburrirían de la relación.

"Yo también estoy con un hombre que tiene hijos y también le permito que él tenga su espacio, porque el hombre se aburre y la mujer también", expresó en un primero momento 'Bubu'. De igual forma, resaltó que respeta el espacio que tiene su esposo con sus hijos mayores, ya que ella siempre supo desde un inicio la situación.