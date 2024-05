"Me dice hijo o hija": Dayanita presenta a su mamá y la trolea por el Día de la Madre

¡CLARO QUÉ SÍ! En el marco del Día de la Madre, diversos espacios televisivos realizaron un segmento especial para festejar el día de las progenitoras de sus figuras televisivas. Uno de los programas fue "JB en ATV", el cual preparó un programa sumamente especial por esta fecha y una de las sorpresas fue la presentación en sociedad de doña Rosita, mamá de Dayanita. La actriz cómica se mostró muy cercana a su madre y en todo momento recalcó el inmenso cariño que le tiene, sin embargo, fiel a su estilo, no dudó en trolearla de una singular manera.

Dayanita presenta a su mamá

"JB en ATV" decidió festejar por adelantado el Día de la Madre y no tuvo mejor idea que juntar a las madres de todas las figuras del show humorístico. Una de las que más llamó la atención fue dola Rosita, mamá de Dayanita, quien rápidamente se robó el show.

El propio Jorge Benavides destacó la presencia de la progenitora de Dayanita en el set y señaló que en todo momento se mostró predispuesta a lo que pedía el programa. "Cuando llega Rosita al canal todo el mundo se pone contento, es calladita pero es bien coquetona", dijo el humorista.

Ante estas palabras, doña Rosita no dudó en agradecer a Jorge Benavides y llenó de elogio a su hija, calificándola como una "hija preciosa". Tras esto, la mamá de la actriz cómica rompió en llanto, siendo consolada por la ex de Topito.

Fue en este momento que Dayanita decidió tomar la palabra y le confesó todo su amor a su madre. Según contó la actriz cómica, su madre no sabe todas las cosas por las que pase, sin embargo, todo esto lo hace buscando el bien de su progenitora. "Mi mamá es una persona muy especial para mí, ella sabe lo mucho que la amo. A pesar de todo lo que yo estoy pasando, ella no sabe mis problemas, ella prácticamente sabe que yo no la molesto nunca, yo la amo", señaló Dayanita.

"Ella no para en la casa, siempre para en el mercado. Para chismoseando con las amigas, incluso un día se fue a una fiesta y llegó a las 3 de la mañana", acotó la ex de Topito entre risas.

Troleada a doña Rosita

Como no todo puede ser felicidad, Dayanita tuvo un momento de quiebre durante este momento especial en "JB en ATV". La actriz cómica recordó todas las penurias que tuvo que pasar junto a su madre e incluso confesó que dejó de estudiar desde muy pequeña para poder ver por el bienestar de su progenitora.

"Yo traje a mi mamá de Pucallpa y ella me dijo que no se acostumbraba, se fue y a los meses... es que yo nunca quise que mi mamá trabaje, yo desde los 8 años dejé los estudios porque vi que ella mucho se mataba por mí", indicó con lágrimas en los ojos.