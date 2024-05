¡TREMENDO! Damián y el Toyo hacen CRUEL broma a Cecilia Tait y ella tiene IMPACTANTE reacción en su contra

¡VOLVIERON A LAS ANDADAS! Uno de los puntos más resaltantes en todo "Chollywood" es Damián y el Toyo. A base de sus bromas, muchas veces, muy pesadas, se han ganado un nombre en la farándula peruana y, tras su paso por "El gran chef famosos", nuevamente salieron a la palestra. Esta vez fueron invitados por Cecilia Tait a un programa especial en "La Tait" por el Día de la Madre, por lo cual, ambos humoristas no tuvieron mejor idea que hacerle una cruel broma a la exvoleybolista, quien desató toda su furia y tuvo una IMPENSADA REACCIÓN en contra de ellos. ¿Qué pasó?

Damián y el Toyo y su cruel broma a Cecilia Tait

Luego de su participación en "El gran chef famosos", grandes y chicos pudieron recordar las mil y un bromas que protagonizaron, en su momento, Damián y el Toyo. Ambos forman una dupla de temer en cuanto a bromas pesadas se trata y esta vez no fue la excepción, teniendo como víctima a Cecilia Tait.

En el video difundido en sus redes sociales, los exparticipantes de "El gran chef famosos" indicaron que fueron invitados por la producción de "La Tait", programa que conduce Cecilia Tait por Trivu TV, para una edición especial por el Día de la Madre. Ambos llegaron temprano al set de grabación y, fiel a su estilo, no tuvieron mejor idea que gastarle una broma a la exvoleybolista.

"Nos ha invitado Cecilia Tait, bueno su productora. Su programa se llama 'La Tait' aquí en Trivu TV y hemos llegado antes de la hora. Le vamos a decir que no vamos a llegar", dijo Damián, acompañado de su buen amigo el Toyo.

Tras esto, se puede ver como Damián le marca al celular de Cecilia Tait, quien le contesta muy alegre, pero todo esto cambiaría con el pasar de los segundos. "He tratado de llamar y mandar mensajes, pero está medio complicado para mí (ir al programa)", le dijeron a la excompañera de Natalia Málaga en la selección peruana de vóley.

Estas palabras desataron la furia de Cecilia Tait, quien de inmediato intentó poner el "parche" a Damián y le recalcó que el programa era una edición especial por el Día de la Madre, por lo cual era imposible cancelar todo de improviso. "No, no, no, discúlpame, pero este es un programa especial por el Día de la Madre, ya está programado, yo no puedo llamar a alguien a última hora", indicó.

IMPENSADA REACCIÓN

Al escuchar la negativa de Cecilia Tait, Damián "une a la llamada" a el Toyo, quien desata aún más la molestia de la ahora conductora de televisión. "Ceci, lo que pasa es que Damián no me ha avisado nada, recién me está diciendo lo del programa", señala el Toyo.

Esto colmó la paciencia de Tait, quien tuvo una IMPENSADA REACCIÓN en contra de ambos humoristas. Muy molesta, le pide a los dos que se comuniquen de inmediato con su productora y no dudó ni un segundo y LES COLGÓ EL TELÉFONO ante la sorpresa de ambos.

"No puede hacer esto. Ustedes llaman a la productora y a mí no me van a venir a malograr el programa que ya está listo. Llamen a la productora y resuelvan con ella. Chau", comentó la exdeportista, colgando la llamada.

Todo esto quedó en una simple anécdota y en el programa que se estrenó el último sábado por la noche, se puede ver como ambos le confiesan a la exvoleybolista toda su broma. "Ustedes se pasan, ¿cómo me hacen esto? Me han hecho asustar, se pasaron ah", contestó Cecilia Tait a Damián y el Toyo.